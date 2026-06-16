Правила MLS препятствуют партнерству Каземиро и Лионеля Месси

Бразильский полузащитник Каземиро, который, как ожидается, покинет «Манчестер Юнайтед», близок к продолжению карьеры в американском клубе «Интер Майами», однако неожиданный бюрократический барьер остановил трансфер. Переезд опытного футболиста, желающего играть в одной команде с Лионелем Месси, во Флориду задерживается из-за специфических правил лиги MLS. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно сообщению Goal.com, причиной срыва трансфера стал спор с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси» по поводу «прав на открытие» (discovery rights). По правилам MLS, если какой-либо клуб первым проявляет интерес к иностранному футболисту и вносит его в свой список, другие команды должны выплатить компенсацию первому претенденту, чтобы приобрести этого игрока.

Права на открытие и финансовые требования

Как стало известно, «Лос-Анджелес Гэлакси» проявил интерес к Каземиро раньше, чем «Интер Майами», и зарезервировал права на него. Теперь калифорнийский клуб требует от представителей Майами компенсацию в размере 1 миллиона долларов (около 750 тысяч фунтов) в обмен на отказ от этих прав. По данным Daily Mail, до решения этого вопроса оформление трансфера невозможно.

Каземиро и его представители изначально вели переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси», и клуб предлагал футболисту контракт. Однако после посещения Майами с семьей бразильский звезда решил выбрать именно ту команду, в которой выступает Лионель Месси. Возможность быть в одном строю с аргентинской легендой стала решающим фактором для бывшего игрока «Реал Мадрида».

Сложные правила системы MLS

Подобные правила в лиге MLS могут показаться европейским футбольным болельщикам странными и часто становятся поводом для критики. Например, недавно аналогичная ситуация возникла при трансфере немца Марко Ройса. Поскольку клуб «Шарлотт» владел правами на него, он изначально запросил у «Лос-Анджелес Гэлакси» 800 тысяч долларов, и в итоге соглашение было достигнуто за 400 тысяч долларов.

Ожидается, что и в трансфере Каземиро стороны придут к взаимному компромиссу. Футболист, который сейчас находится в сборной Бразилии, ждет завершения переговоров между клубами. Руководство «Интер Майами» верит, что в ближайшее время достигнет соглашения с «Лос-Анджелес Гэлакси» и официально подпишет Каземиро.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» уже начал искать замену бразильскому опорному полузащитнику. Английский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Матеусу Фернандешу. Также в списке возможных трансферов значится переход игрока «Аталанты» Эдерсона в Манчестер за 38 миллионов фунтов.