Главная проблема экрана Samsung Galaxy З Фолд 8 снова дала о себе знать

Вскоре после презентации нового складного флагмана Samsung Galaxy З Фолд 8 были опубликованы результаты первых тестов. Как сообщает иксбт.ком, конструкция Флекс Титаниум, являющаяся одной из ключевых особенностей новинки, уже спустя первую неделю не оправдала ожиданий, и складка по центру экрана стала заметной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Южнокорейский технологический гигант на презентации обещал, что новая титановая опорная структура сделает место сгиба под гибким дисплеем практически незаметным и надежно защитит его от многократных открытий и закрытий. Действительно, в момент распаковки новинки ее поверхность поразила специалистов своей идеальной гладкостью.

Изменения после недели использования

Однако первые обозреватели и эксперты, активно использовавшие устройство в течение недели, отметили появление заметных изменений в процессе эксплуатации. В опубликованных видеообзорах и материалах сравнения четко показана разница между первоначальным состоянием новых моделей Galaxy Z Фолд 8 и Galaxy Z Фолд 8 Ultra и образцами, прошедшими недельное тестирование.

Согласно этим сравнениям, после недели использования смартфонов место сгиба посреди экрана снова стало таким же заметным, как и раньше. Это показывает, что технология, которой так гордились инженеры Samsung, не смогла полностью устранить главную «боль» складных гаджетов.

Сравнение с конкурентами

В процессе тестирования сравнили не только устройства Samsung, но и другие аналогичные гаджеты на рынке. В частности, складной смартфон Oppo Финд Н6 прошел тест аналогичной продолжительности, и выяснилось, что по сравнению с конкурентом место сгиба у него выражено меньше.

Эта ситуация в очередной подтверждает, что технология складных экранов в современной мобильной индустрии все еще далека от совершенства и перед инженерами стоит немало задач, требующих решения. Хотя титановая конструкция повышает прочность экрана, она оказалась неспособна надолго избавиться от проблемы складки.

Эффективность данной технологии в реальных условиях и ее долговечность полностью прояснятся лишь после нескольких месяцев активного использования, а также после демонстрации складных устройств Samsung следующего поколения.