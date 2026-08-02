Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал последние слухи о трансфере бразильской звезды Винисиуса Жуниора, заявив, что клуб ставит перед собой амбициозные цели на летнем трансферном рынке. Как сообщает Goal.com, «канониры» внимательно следят за контрактной ситуацией нападающего Реал Мадрид и намерены усилить состав игроками мирового уровня. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Испанский специалист лондонского клуба, отвечая на вопросы журналистов после уверенной победы над Жироной со счетом 4:1, подчеркнул, что северные лондонцы готовы действовать на трансферном рынке активно и агрессивно. Хотя Артета проявил осторожность, отвечая на прямой вопрос о возможности подписания Винисиуса Жуниора, он открыто изложил общие планы клуба.

Арсенал готов проявить активность на трансферном рынке

По словам Артеты, команда неустанно работает над дальнейшим усилением и развитием состава. Он отметил, что в ближайшие недели на трансферном фронте произойдут серьезные движения, поскольку Арсенал , как любой амбициозный клуб, не желает отставать в конкурентной борьбе.

«Мы очень активны, работаем над улучшением и развитием команды. Это очевидно», — заявил Артета на послематчевой пресс-конференции. Он также добавил, что в условиях растущего уровня конкуренции важно укреплять состав и заполнять имеющиеся в команде пробелы.

Звезда с неопределенным будущим и финансовые возможности

Не до конца определенное будущее Винисиуса Жуниора в мадридском клубе порождает множество слухов вокруг его фигуры. На фоне приближения окончания действующего контракта с Реал Мадрид сообщается, что Арсенал готов даже изменить свою финансовую и зарплатную систему ради того, чтобы привезти футболиста в Английскую Премьер-лигу.

Ранее Микель Артета подчеркивал необходимость трансферов, способных вывести клуб на абсолютно новый уровень. Трансфер футболища, претендующего на Золотой мяч, идеально соответствует столь глобальным целям и вызывает огромный интерес у болельщиков Арсенала.