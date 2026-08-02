Жесткая позиция Нидерландов в отношении ФИФА: Последствия и вопросы

·78·Спорт
Жесткая позиция Нидерландов в отношении ФИФА: Последствия и вопросы

«Мы с удовлетворением приветствовали отказ ФИФА от данного предложения. Это — важное и разумное решение», — из официального заявления КНВБ.

ФИФА не выдержала давления европейских федераций — неужели Нидерланды больше не надеются на руководство Инфантино?

Из-за проекта ФИФА Форвард Энтерприсе в европейском футболе возник кризис доверия. Нидерландский союз подверг критике руководство ФИФА и намекнул на начало новой эры. Точное решение темы — в конце статьи!

Суть события:

  • Королевский футбольный союз Нидерландов (КНВБ) выступил против продажи коммерческих прав ФИФА частным инвесторам.

  • Совместно с европейскими федерациями была выражена позиция против проекта.

  • Отказ ФИФА от проекта был встречен с радостью.

Основная цитата:

«Мы с самого начала вместе с УЕФА и другими европейскими футбольными федерациями открыто заявляли, что содержание данного проекта для нас абсолютно неприемлемо»

Примечательные аспекты:

  • КНВБ подчеркнул, что с приостановкой проекта вопрос не закрыт.

  • Было открыто написано о коренной утрате доверия к руководству Инфантино.

  • Была отмечена необходимость проведения реформ управления в международном футболе.

  • Нидерланды и европейские федерации призвали ставить спортивные интересы на первое место.

Как вы думаете, как этот кризис доверия в ФИФА повлияет на будущее международного футбола? Пишите свои мнения в комментариях и делитесь статьей с друзьями и футбольными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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