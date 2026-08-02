Жесткая позиция Нидерландов в отношении ФИФА: Последствия и вопросы
«Мы с удовлетворением приветствовали отказ ФИФА от данного предложения. Это — важное и разумное решение», — из официального заявления КНВБ.
ФИФА не выдержала давления европейских федераций — неужели Нидерланды больше не надеются на руководство Инфантино?
Из-за проекта ФИФА Форвард Энтерприсе в европейском футболе возник кризис доверия. Нидерландский союз подверг критике руководство ФИФА и намекнул на начало новой эры. Точное решение темы — в конце статьи!
Суть события:
Королевский футбольный союз Нидерландов (КНВБ) выступил против продажи коммерческих прав ФИФА частным инвесторам.
Совместно с европейскими федерациями была выражена позиция против проекта.
Отказ ФИФА от проекта был встречен с радостью.
Основная цитата:
«Мы с самого начала вместе с УЕФА и другими европейскими футбольными федерациями открыто заявляли, что содержание данного проекта для нас абсолютно неприемлемо»
Примечательные аспекты:
КНВБ подчеркнул, что с приостановкой проекта вопрос не закрыт.
Было открыто написано о коренной утрате доверия к руководству Инфантино.
Была отмечена необходимость проведения реформ управления в международном футболе.
Нидерланды и европейские федерации призвали ставить спортивные интересы на первое место.
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