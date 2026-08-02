«Трабзонспор» нацелился на Шомуродова: сформируется ли самая опасная линия атаки в Турции?

·99·Спорт
«Трабзонспор» нацелился на Шомуродова: сформируется ли самая опасная линия атаки в Турции?

По данным авторитетного турецкого сайта трхабер.ком.тр, «Трабзонспор» намерен серьезно усилить линию атаки в борьбе за чемпионство в новом сезоне. В последние недели клуб за солидную сумму приобрел 18-летнего центрального нападающего Ренато Митонго из бельгийского «Стандарда». Однако руководство и тренерский штаб изучают возможности привлечения опытного форварда — Элдора Шомуродова из стана «Истанбул Башакшехир».

Трабзонцы проявляют серьезный интерес к узбекскому футболисту. Команда ставит перед собой цель достойно выступать одновременно в трех турнирах. Подчеркивается, что планируется создание тандема с Полом Онуачу, а молодой Митонго рассматривается как инвестиция на будущее.

Опыт Шомуродова в турецкой Суперлиге, его физическая сила и способность играть на нескольких позициях в нападении являются важным фактором для «Трабзонспора». Если трансфер состоится, дуэт Элдора и Онуачу может еще больше улучшить результат прошлого сезона в 44 гола. Перед тренерским штабом откроются новые тактические возможности.

Клуб также намерен сохранить финансовый баланс. Есть планы по усилению флангов, полузащиты и линии обороны. Окончательное решение по трансферу Шомуродова будет зависеть от его трансферной стоимости и футболистов, которые покинут команду.

При этом отмечается, что помимо Турции, у Элдора были предложения от клубов из России и Саудовской Аравии. До закрытия летнего трансферного окна в карьере узбекского форварда вполне могут произойти большие изменения.

Как вы думаете, каким будет новый клуб Элдора Шомуродова? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь статьей с близкими в Telegram или других социальных сетях!

ТрабзонспорЭлдор ШомуродовПол ОнуачуИстанбул БашакшехирРенато Митонго
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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