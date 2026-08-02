Стрельба в американском штате Айдахо: есть погибшие и раненые

1 августа в городе Твин-Фолс штата Айдахо возле ресторана Ин-Н-Ут Бургер произошла стрельба. Как сообщает агентство Reuters, около 14:30 по местному времени в торговом центре вооруженный человек открыл огонь. В результате стрельбы погибли 3 человека, включая самого нападавшего. Число раненых составляет как минимум 2 человека.

«В настоящее время угрозы для населения нет. Сам вооруженный преступник ликвидирован», — заявил начальник полиции Твин-Фолс.

По данным департамента по связям с общественностью, район происшествия был многолюдным, пострадавшие в настоящее время находятся в больнице. Полиция выясняет причины стрельбы. После инцидента главные дороги и мосты в городе были временно перекрыты.

Что известно?

Причина стрельбы пока не установлена.

Число погибших — 3 человека (включая нападавшего).

Пострадавшие — 2 человека, находятся в больнице.

Движение в районе временно ограничено.

Город Твин-Фолс в штате Айдахо с населением около 50 тысяч человек расположен в регионе Мэджик-Вэлли.

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