Трагическая гибель марокканской футболистки: миграционный кризис продолжается

Фатен Бен Амар аль-Азизи, футболистка марокканского клуба «Магреб Атлетик Тетуан», погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута. Она пыталась пересечь пролив вместе с группой мигрантов, но не справилась с сильным течением и утонула.

«Фатен Бен Амар аль-Азизи — одна из жертв миграционного кризиса между Марокко и Сеутой», — пишет Mundo Deportivo.

По данным испанских властей, в этом году около 60 тысяч мигрантов попытались пересечь границу между Марокко и Сеутой. Число жертв составляет не менее 67 человек. Марокканские власти не предоставили точных данных о погибших и пропавших без вести, в то время как местные СМИ сообщают как минимум о 17 погибших.

Что известно?

Девушка-футболистка погибла при попытке переплыть границу вместе с мигрантами.

В 2024 году миграционный кризис между Марокко и Сеутой продолжает приводить к трагическим последствиям.

Лица, погибшие и пропавшие без вести при попытке пересечь границу, устанавливаются.

Массовый въезд в Сеуту и проблема миграции вновь оказались в центре внимания в Европе. Что вы думаете об этом? Оставьте комментарий и поделитесь статьей с близкими в Telegram или других социальных сетях.