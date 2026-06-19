Гарри Кейн ставит командные победы выше личных рекордов

·22·Спорт
Гарри Кейн ставит командные победы выше личных рекордов

Для Гарри Кейна, лучшего бомбардира в истории сборной Англии, личные достижения и гоночные рекорды не являются главной целью. Нападающий «Баварии» предпочитает выиграть крупные трофеи со сборной, чем соперничать с такими звездами, как Лионель Месси или Килиан Мбаппе. Об этом в интервью изданию Goal.com заявил бывший защитник Дэнни Миллс. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года в Северной Америке Кейн продолжает забивать. В частности, в последнем матче против Хорватии он оформил дубль, доведя свое число голов за сборную до 81. Однако, по мнению экспертов, победа в дистанционной дуэли с Лионелем Месси или Эрлингом Холандом для него — вопрос второстепенный.

Личные результаты и командный успех

По словам Дэнни Миллса, Гарри Кейн хочет чувствовать себя скорее как Оливье Жиру. Известно, что французский нападающий не забил ни одного гола на чемпионате мира 2018 года, но в итоге завоевал золотую медаль. Для Кейна важнее стать чемпионом мира, даже не забив гола, чем покинуть турнир с «Золотой бутсой» на стадии четвертьфинала.

«Есть некоторые нападающие мирового уровня, для которых личные цели стоят выше командных. Они могут быть более эгоистичными, но Кейн к таким не относится. Он хорошо знает свои возможности, и результаты других звезд его не нервируют», — говорит Миллс.

Сейчас сборная Англии под руководством Томаса Тухеля стремится к глобальному успеху. Кейн, как капитан команды, взял на себя ответственность не только за забитые голы, но и за лидерство на поле. Он трижды выигрывал «Золотую бутсу» Премьер-лиги в составе «Тоттенхэма» и обновляет ряд индивидуальных рекордов в Германии, однако в его музее до сих пор не хватает престижного командного кубка.

Таким образом, Гарри Кейн фокусирует внимание не на том, сколько голов забивают такие соперники, как Лионель Месси или Килиан Мбаппе, а на том, чтобы сборная Англии наконец достигла долгожданного чемпионства. Для него важнее не 81 гол в 115 матчах, а кубок, который будет поднят над головой после финального свистка.

Гарри КейнАнглияЧемпионат мираЛионель МессиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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