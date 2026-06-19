Аббосбек Файзуллаев стал самым быстрым футболистом чемпионата мира

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев был признан самым быстрым футболистом первого тура чемпионата мира 2026 года.

По данным платформы СофаСкоре, 22-летний футболист в ходе матча развил скорость 36 километров в час. Этот результат стал самым высоким среди всех игроков, вышедших на поле в первом туре.

В рейтинге за Файзуллаевым следует хорват Йосип Станишич, чья максимальная скорость составила 35,9 км/ч. Представитель Кот-д'Ивуара Вильфрид Синго занял третье место с результатом 35,8 км/ч.

Также немец Натаниэль Браун и алжирец Рафик Бельгали зафиксировали скорость 35,7 км/ч, а англичанин Нико О'Райли — 35,6 км/ч.

Этот показатель Аббосбека вновь продемонстрировал его высокую физическую подготовку, скорость и способность оказывать давление на оборону соперника на флангах.

Файзуллаев в своем первом матче на чемпионате мира забил гол в ворота Колумбии, став автором первого в истории сборной Узбекистана гола на мундиалях.

Исторический гол и самая высокая скорость на турнире — всё это свидетельствует о том, что молодой футболист раскрывает свой потенциал на большой сцене. Такая игра может усилить интерес к нему со стороны ведущих европейских клубов.

Болельщики Узбекистана ожидают от Файзуллаева такой же быстрой, смелой и эффективной игры в следующих матчах.