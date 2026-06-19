Аббосбек Файзуллаев стал самым быстрым футболистом чемпионата мира

·37·Спорт
Аббосбек Файзуллаев стал самым быстрым футболистом чемпионата мира

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев был признан самым быстрым футболистом первого тура чемпионата мира 2026 года.

По данным платформы СофаСкоре, 22-летний футболист в ходе матча развил скорость 36 километров в час. Этот результат стал самым высоким среди всех игроков, вышедших на поле в первом туре.

В рейтинге за Файзуллаевым следует хорват Йосип Станишич, чья максимальная скорость составила 35,9 км/ч. Представитель Кот-д'Ивуара Вильфрид Синго занял третье место с результатом 35,8 км/ч.

Также немец Натаниэль Браун и алжирец Рафик Бельгали зафиксировали скорость 35,7 км/ч, а англичанин Нико О'Райли — 35,6 км/ч.

Этот показатель Аббосбека вновь продемонстрировал его высокую физическую подготовку, скорость и способность оказывать давление на оборону соперника на флангах.

Файзуллаев в своем первом матче на чемпионате мира забил гол в ворота Колумбии, став автором первого в истории сборной Узбекистана гола на мундиалях.

Исторический гол и самая высокая скорость на турнире — всё это свидетельствует о том, что молодой футболист раскрывает свой потенциал на большой сцене. Такая игра может усилить интерес к нему со стороны ведущих европейских клубов.

Болельщики Узбекистана ожидают от Файзуллаева такой же быстрой, смелой и эффективной игры в следующих матчах.

Аббосбек ФайзуллаевУзбекистанSofaScoreХорватияКолумбия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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