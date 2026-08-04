Стало известно, что обычный сыр стал причиной семилетней комы

Трагический случай, произошедший в Италии, вновь показал необходимость уделять серьёзное внимание вопросам безопасности пищевых продуктов. Мальчик, который провёл в коме семь лет после употребления сыра из сырого молока, скончался. Об этом сообщили местные СМИ.

Как сообщается, трагедия произошла в 2017 году в городе Коредо, расположенном в итальянской провинции Тренто. В то время мальчик, которому было всего четыре года, съел сыр, изготовленный из сырого молока, заражённого бактерией Эшеричиа коли (кишечная палочка). Вскоре после употребления продукта у него начались сильные боли в животе, а его состояние за короткое время резко ухудшилось.

Мальчика экстренно доставили в больницу и провели полное медицинское обследование. По результатам анализов ему диагностировали гемолитико-уремический синдром. По словам специалистов, это тяжёлое заболевание может оставить крайне серьёзные последствия для организма человека. В частности, оно привело к повреждению мозга, параличу, потере зрения и тяжёлой форме эпилепсии.

Из-за тяжёлых осложнений заболевания мальчик впал в кому и после этого в течение семи лет не приходил в сознание. За это время врачи предпринимали различные меры лечения, чтобы сохранить ему жизнь, однако восстановить его состояние не удалось. О смерти мальчика общественности сообщил его отец Джованни Баттиста Маэстри.

Этот случай вновь напомнил о том, насколько важно следить за качеством пищевых продуктов и соблюдать осторожность, особенно при употреблении продуктов, изготовленных из сырого молока.