Предложено разрушать астероиды с помощью ядерного взрыва

·89·Мир
Предложено разрушать астероиды с помощью ядерного взрыва

Предложен новый способ обезвреживания крупных астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли. Китайские учёные изучили возможность изменить траекторию астероида диаметром около 100 метров или разрушить его с помощью ядерного устройства. Об этом сообщает Те Индепендент.

Исследователи Китайской академии технологий ракет-носителей протестировали различные сценарии с помощью компьютерного моделирования. По их выводам, эффективность взрыва может повыситься, если сначала создать более глубокий кратер на поверхности астероида, а затем разместить устройство в этой области.

Согласно расчётам, подрыв ядерного устройства на глубине около 30 метров под поверхностью астероида будет значительно эффективнее неглубокого взрыва при изменении направления его движения. В исследовании также рассматривалась возможность разрушения астероида диаметром около 100 метров с помощью 200 устройств мощностью, равной мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

По мнению учёных, такая технология может иметь большое значение в случаях, когда опасный для Земли астероид приближается к ней за короткий срок. В некоторых ситуациях может оказаться недостаточно времени, чтобы безопасно изменить траекторию астероида с помощью других методов.

Проводились и другие практические эксперименты в области защиты от астероидов. Например, в ходе миссии NASA ДАРТ в 2022 году космический аппарат столкнули с астероидом, успешно изменив его орбиту.

Вместе с тем исследователи подчёркивают, что ядерный метод пока остаётся теоретическим подходом, находящимся на стадии моделирования. Новое исследование может способствовать совершенствованию технологий защиты от крупных небесных тел, которые в будущем могут представлять угрозу для Земли.

КитайНАСАDARTХиросимаIndependent
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