Компания Смарт представила преемника легендарной модели Фортво

Автомобильный бренд Смарт раскрыл публике облик нового электромобиля Смарт #2 — полностью электрического преемника своей популярной модели Фортво. Этот дизайн, представленный в виде муралов в разных городах мира, даёт чёткое представление об общем облике будущего автомобиля. Хотя официальный дебют запланирован на Парижский автосалон, который состоится в октябре, новый проект уже вызвал большой интерес у автолюбителей. сообщает об этом.

Как сообщают иксбт.ком и другие специализированные издания, Смарт #2 получил компактные пропорции, полностью сохранив дух своего предшественника Фортво, что свидетельствует о возвращении бренда к своим корням. В последнее время компания сосредоточилась на выпуске более крупных кроссоверов Смарт #5. Новый двухместный городской автомобиль предназначен прежде всего для мегаполисов и, как ожидается, поступит в продажу на рынке Великобритании в следующем году.

Компактность и технические возможности нового Смарт #2

Автомобиль является результатом сотрудничества Mercedes-Benz и Geely. Модель построена на платформе Электрик Компакт Арчитектуре, специально разработанной китайским гигантом Geely, а её дизайн создан под руководством специалистов Mercedes-Benz. Среди главных отличительных особенностей внешности выделяются острые фары с выразительным обликом и округлые блоки в задней части.

Хотя полные технические характеристики пока держатся в секрете, компания Смарт подтвердила некоторые важные показатели. Согласно этим данным, электромобиль способен проехать 186 миль на одном заряде. Кроме того, для зарядки аккумулятора с 10% до 80% требуется менее 20 минут. Для дополнительного удобства автомобиль также оснащён функцией вехикле-то-лоад, позволяющей заряжать внешние устройства.

Идеальное решение для города

Длина нового Смарт #2 составляет всего 2792 миллиметра — примерно на 100 миллиметров больше, чем у прежней модели Фортво. Благодаря этому он вернёт себе статус самого короткого электромобиля на рынке и будет почти на метр короче модели Fiat 500e. Однако, в отличие от Китроен Ами или Микро Микролино, официально относящихся к категории квадрициклов, это полноценный автомобиль.

Чтобы обеспечить исключительно удобное передвижение по городу, инженеры создали компактную конструкцию с радиусом разворота всего 6,95 метра. Представители Смарт утверждают, что новая модель предоставит водителям широкие возможности для езды в городских условиях без каких-либо компромиссов. Ожидается, что после официальной презентации на Парижском автосалоне будут полностью раскрыты цена автомобиля и другие технические характеристики.