Принцесса Дании Изабелла начала 11-месячную военную службу

19-летняя представительница датской королевской семьи, принцесса Изабелла, официально поступила на военную службу. Она прибыла в воинскую часть близ города Слагельсе и в течение следующих 11 месяцев будет служить в Гвардейском гусарском полку. Об этом сообщило издание Товн анд Кунтрй.

По данным источника, в этом году вместе с принцессой в датскую армию были призваны ещё около 1,6 тысячи юношей и девушек. На время службы Изабелла решила отказаться от жалованья и других выплат, предусмотренных для военнослужащих.

Брат принцессы, наследник престола принц Кристиан, ранее также служил в этой воинской части. Позже он продолжил специальное военное обучение по программе подготовки лейтенантов.

В 2024 году Дания реформировала систему военной службы на фоне изменения ситуации с безопасностью в Европе. В результате срок службы был увеличен с четырёх до 11 месяцев, а женщины также были привлечены к системе обязательной военной службы. Кроме того, планируется к 2033 году ежегодно довести число призывников до 7,5 тысячи человек.