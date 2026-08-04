Под давлением Starlink: оператор спутникового интернета Хугхес обанкротился

Известный американский оператор спутникового интернета Хугхес, входящий в состав ЭчоСтар, в последние годы не выдержал усиливающейся конкуренции с низкоорбитальными системами, в частности Starlink, и оказался в тяжелом финансовом положении. По данным иксбт.ком, компания официально подала в США заявление о банкротстве по главе 11, чтобы выполнить свои обязательства и реструктурировать долговую нагрузку. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По имеющимся данным, за последний год абонентская база Хугхес резко сократилась: число пользователей уменьшилось примерно на 21,7% и составило 641 тысячу. Основной причиной кризиса компании называют технические ограничения традиционных геостационарных спутников.

Технологическое отставание и конкуренция

По объяснениям специалистов, используемые Хугхес геостационарные спутники находятся на высоте около 36 000 км над поверхностью Земли. Хотя это обеспечивает широкое покрытие, задержка сигнала (пинг) составляет почти 600 миллисекунд. Для сравнения, низкоорбитальные сети вроде Starlink работают с задержкой 20–40 миллисекунд и приближаются по скорости к наземному широкополосному интернету.

Директор Хугхес по реструктуризации Роберт дель Дженио отметил, что преимущество низкоорбитальных операторов носит долгосрочный характер. Такие сети постоянно расширяют зону покрытия и снижают стоимость услуг. Кроме того, Amazon планирует в ближайшем будущем запустить собственную низкоорбитальную сеть для коммерческого использования, что еще больше усилит конкуренцию.

Планы на будущее и финансовое положение

Однако процедура банкротства не затронет все подразделения компании. Международные подразделения Хугхес не будут участвовать в этой процедуре, а обслуживание клиентов продолжится без перерывов. Сообщается, что компания, не способная выплатить задолженность в размере 1,5 миллиарда долларов по состоянию на 3 августа, после потерь на потребительском рынке намерена сосредоточиться на корпоративных, государственных и оборонных заказчиках.

В настоящее время Хугхес располагает портфелем контрактов на 1,5 миллиарда долларов, заключенных с коммерческими авиакомпаниями и оборонными ведомствами США. Оператор также продолжает инвестировать в наземные станции и плоские спутниковые антенны для низкоорбитальных систем, что, как ожидается, позволит ему адаптироваться к новым условиям рынка.