Почему вратарь «Арсенала» Давид Райя остается в запасе сборной Испании?

·2·Спорт
Почему вратарь «Арсенала» Давид Райя остается в запасе сборной Испании?

Несмотря на то, что сборная Испании обладает одним из сильнейших составов к чемпионату мира 2026 года, вопрос об основном вратарной позиции вызывает бурные споры среди экспертов и болельщиков. Давид Райя, ставший одним из лучших голкиперов Европы в составе лондонского «Арсенала», на данный момент неожиданно остается запасным в национальной команде. Главный тренер Луис де ла Фуэнте, вопреки всей критике, твердо придерживается выбора в пользу Унаи Симона. Об этом сообщает Goal.com, в своем материале.

Хотя статистические данные говорят в пользу вратаря «Арсенала», неизменность решения тренера многих удивляет. По информации Goal.com, не только фанаты «Арсенала», но и болельщики «Барселоны» не понимают, почему такие талантливые голкиперы, как Давид Райя и Жоан Гарсия, остаются в тени Унаи Симона. Эти претензии усилились особенно после нулевой ничьи Испании с Кабо-Верде в первом туре группового этапа.

Лучший вратарь Европы

В прошлом сезоне Давид Райя показал лучшие результаты не только в английской Премьер-лиге, но и в масштабах всей Европы. 30-летний голкипер в третий раз подряд завоевал награду «Золотая перчатка» Премьер-лиги. Он провел 37 матчей, в 19 из которых сохранил ворота «сухими» и пропустил всего 26 мячей. Этот результат стал решающим фактором в долгожданном завоевании чемпионского титула «Арсеналом».

Мастерство Райи не ограничилось внутренним чемпионатом. В прошлом сезоне Лиги чемпионов он также выступил на высочайшем уровне, не пропустив ни одного гола в 9 из 14 матчей. Его сейвы в играх против «Манчестер Юнайтед», «Брайтона» и «Челси», а также чудесные спасения в матче против «Вест Хэма» навсегда врезались в память болельщиков. Тем не менее, Луис де ла Фуэнте продолжает полагаться на своего «надежного» первого номера Унаи Симона.

Выбор тренера и конкуренция

С точки зрения статистики, Унаи Симон даже не является вторым лучшим вратарем в реестре сборной Испании. Жоан Гарсия с 15 «сухими» матчами занимает место сразу за Райей. Однако взгляды тренера на тактику и гибкость игрового стиля работают в пользу Симона. Наставник ставит внутреннюю иерархию и стабильность в команде превыше всего.

Откроют ли следующие матчи сборной Испании на чемпионате мира двери возможностей для Давида Райи или нет — покажет время. Но на данный момент лучший вратарь Европы вынужден защищать честь своей страны, сидя на скамейке запасных. Эта ситуация оставляет в футбольном сообществе открытым вопрос: «реальное мастерство или слепая уверенность тренера?»

АрсеналДавид РайяИспанияФутболЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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