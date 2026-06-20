Тоттенхэм хочет перехватить Матеуса Фернандеша у Манчестер Юнайтед

Лондонский Тоттенхэм проявляет активность на летнем трансферном рынке и очень близок к подписанию полузащитника «Вест Хэма» Матеуса Фернандеша. Команда под руководством Роберто Де Дзерби стремится обойти в этой трансферной гонке своего извечного соперника Манчестер Юнайтед. После вылета «Вест Хэма» в нижний дивизион 21-летний португальский талант хочет остаться в высшем дивизионе. Об этом сообщает Goal.com в своем материале

. По данным известного трансферного эксперта Маттео Моретто, «Тоттенхэм» почти согласовал условия личного контракта с молодым полузащитником. Несмотря на неудачный прошлый сезон «Вест Хэма», Фернандеш признан одной из самых ярких молодых звезд английской Премьер-лиги. В настоящее время ожидается начало официальных переговоров между клубами.

Масштабные реформы в полузащите

Руководство «Тоттенхэма» намерено радикально обновить состав команды. Помимо Матеуса Фернандеша, клуб также борется за полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали. Если лондонский клуб подпишет обоих футболистов, это станет серьезным сигналом об амбициях команды Де Дзерби на следующий сезон. «Тоттенхэм» уже успел усилить состав такими игроками, как Энди Робертсон, Ян Пол ван Хекке и Маркос Сенеси.

В прошлом сезоне Матеус Фернандеш провел в составе «Вест Хэма» 39 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 5 голевых передач. Его техническое мастерство и активность в защите, как отмечается, идеально подходят для системы Роберто Де Дзерби. Поскольку футболист не хочет играть в Чемпионшипе, он склоняется к переходу в другой лондонский клуб.

Удар по планам Манчестер Юнайтед

По сообщению Goal.com, «Манчестер Юнайтед» долгое время рассматривал Фернандеша как одну из своих главных целей. После того как трансферы Орельена Тшуамени и Эллиота Андерсона не состоялись, руководство «Олд Траффорд» сосредоточило все внимание на португальском таланте. Сообщается, что сам Фернандеш также хотел играть в одном клубе со своим партнером по сборной Бруно Фернандешем.

Однако оперативные действия «Тоттенхэма» поставили «Манчестер Юнайтед» в сложное положение. Теперь «красным дьяволам» придется либо улучшить условия предложения, либо уступить одну из своих главных целей сопернику. Фернандеш перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона» в 2025 году за 40 миллионов фунтов, и его действующий контракт рассчитан до 2030 года.

Если этот трансфер состоится, «Тоттенхэм» не только усилит состав, но и еще раз докажет свою способность конкурировать с топ-клубами на трансферном рынке. В ближайшие дни ожидается раскрытие деталей финансового соглашения между клубами.