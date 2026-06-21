Германия победила Кот-д'Ивуар благодаря «джокеру» Нагельсманна

·281·Спорт
Германия победила Кот-д'Ивуар благодаря «джокеру» Нагельсманна

Матч между сборными Германии и Кот-д'Ивуара во 2-м туре группового этапа чемпионата мира был полон неожиданных драм и напряженной борьбы. «Немецкая машина» под руководством Юлиана Нагельсманна, уступав в счете на протяжении игры, одержала волевую победу и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

Хроника матча и голы

Игра началась с активности африканцев, которым удалось открыть счет в первом тайме. Однако замены, проведенные Нагельсманном во втором тайме, кардинально изменили исход встречи:

  • 30-я минута: Франк Кесси вывел сборную Кот-д'Ивуара вперед — 0:1.

  • 68-я минута: Вышедший на замену Дениз Ундав восстановил равновесие — 1:1.

  • 90+4-я минута: В добавленное судьей время Дениз Ундав забил свой второй гол и принес победу Германии — 2:1.

Положение в турнирной таблице и дальнейшие планы

После этой победы Германия увеличила количество очков до 6 и досрочно выполнила задачу по выходу из группы. На счету Кот-д'Ивуара осталось 3 очка.

В заключительном 3-м туре группового этапа состоятся следующие матчи:

  • Германия – Эквадор

  • Кот-д'Ивуар – Кюрасао

Составы команд и замены

Германия: Мануэль Нойер, Джонатан Та, Нико Шлоттербек (Антонио Рюдигер, 46), Натаниэль Браун, Йозуа Киммих, Феликс Нмеча, Александр Павлович (Надим Амири, 60), Лерой Сане (Джейми Левинг, 60), Джамал Мусиала (Дениз Ундав, 60), Флориан Виртц, Кай Хаверц (Леон Горецка, 85).

Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана, Уилфрид Синго, Жислен Конан, Эммануэль Агбаду, Одиллон Коссуну, Франк Кесси, Инао Улай, Ибрагим Сангаре (Секо Фофана, 75), Амад Диалло (Саймон Адингра, 75), Усман Диоманде (Никола Пепе, 85), Бонифас Бонни (Эван Гессан, 75).

Герой матча: Дениз Ундав, вышедший на замену на 60-й минуте вместо Джамала Мусиалы, сработал как настоящий «джокер». За более чем 30 минут пребывания на поле он оформил дубль, вытащив команду из сложной ситуации.

ГерманияКот-д'ИвуарЮлиан НагельсманнДениз УндавФранк Кесси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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