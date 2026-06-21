Сборная Туниса досрочно выбыла из турнира

Сборная Туниса потерпела крупное поражение от Японии во втором туре группового этапа чемпионата мира. Эта неудача со счетом 0:4 лишила африканцев всех, даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

Смена тренера также не принесла результата

Для команды Туниса этот мундиаль начался неудачно с первых же дней. Внутренние изменения в составе не смогли исправить ситуацию:

В первом туре в матче против сборной Швеции было зафиксировано крупное поражение со счетом 1:5.

После этой неудачи главный тренер команды был немедленно заменен.

Во втором туре команда под руководством нового тренера уступила Японии со счетом 0:4 и снова не смогла набрать очки.

Текущая ситуация в группе Ф

По итогам двух туров расклад сил в группе Ф выглядит следующим образом:

Сборная Игры Очки Разница мячей Показатель Нидерланды 2 4 7:3 Лидер группы Япония 2 4 6:2 Лидер группы Швеция 2 3 6:6 Третье место Тунис 2 0 1:9 Последнее место (выбыла из турнира)

Соперник в последнем туре — Нидерланды

В финальном третьем туре группового этапа сборная Туниса выйдет на поле против одного из лидеров группы — Нидерландов.

"Оранжевые" до этого сыграли в боевую ничью 2:2 с Японией и разгромили Швецию со счетом 5:1. Для Туниса предстоящий матч станет задачей по сохранению престижа и красивому прощанию с турниром.