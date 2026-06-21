Сборная Туниса досрочно выбыла из турнира

·24·Спорт
Сборная Туниса досрочно выбыла из турнира

Сборная Туниса потерпела крупное поражение от Японии во втором туре группового этапа чемпионата мира. Эта неудача со счетом 0:4 лишила африканцев всех, даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

Смена тренера также не принесла результата

Для команды Туниса этот мундиаль начался неудачно с первых же дней. Внутренние изменения в составе не смогли исправить ситуацию:

  • В первом туре в матче против сборной Швеции было зафиксировано крупное поражение со счетом 1:5.

  • После этой неудачи главный тренер команды был немедленно заменен.

  • Во втором туре команда под руководством нового тренера уступила Японии со счетом 0:4 и снова не смогла набрать очки.

Текущая ситуация в группе Ф

По итогам двух туров расклад сил в группе Ф выглядит следующим образом:

Сборная

Игры

Очки

Разница мячей

Показатель

Нидерланды

2

4

7:3

Лидер группы

Япония

2

4

6:2

Лидер группы

Швеция

2

3

6:6

Третье место

Тунис

2

0

1:9

Последнее место (выбыла из турнира)

Соперник в последнем туре — Нидерланды

В финальном третьем туре группового этапа сборная Туниса выйдет на поле против одного из лидеров группы — Нидерландов.

"Оранжевые" до этого сыграли в боевую ничью 2:2 с Японией и разгромили Швецию со счетом 5:1. Для Туниса предстоящий матч станет задачей по сохранению престижа и красивому прощанию с турниром.

Сборная ТунисаЯпонияСборная ШвецииНидерланды
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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