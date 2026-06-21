Сборная Туниса досрочно выбыла из турнира
Сборная Туниса потерпела крупное поражение от Японии во втором туре группового этапа чемпионата мира. Эта неудача со счетом 0:4 лишила африканцев всех, даже теоретических шансов на выход в плей-офф.
Смена тренера также не принесла результата
Для команды Туниса этот мундиаль начался неудачно с первых же дней. Внутренние изменения в составе не смогли исправить ситуацию:
В первом туре в матче против сборной Швеции было зафиксировано крупное поражение со счетом 1:5.
После этой неудачи главный тренер команды был немедленно заменен.
Во втором туре команда под руководством нового тренера уступила Японии со счетом 0:4 и снова не смогла набрать очки.
Текущая ситуация в группе Ф
По итогам двух туров расклад сил в группе Ф выглядит следующим образом:
Сборная
Игры
Очки
Разница мячей
Показатель
2
4
7:3
Лидер группы
2
4
6:2
Лидер группы
Швеция
2
3
6:6
Третье место
Тунис
2
0
1:9
Последнее место (выбыла из турнира)
Соперник в последнем туре — Нидерланды
В финальном третьем туре группового этапа сборная Туниса выйдет на поле против одного из лидеров группы — Нидерландов.
"Оранжевые" до этого сыграли в боевую ничью 2:2 с Японией и разгромили Швецию со счетом 5:1. Для Туниса предстоящий матч станет задачей по сохранению престижа и красивому прощанию с турниром.
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