Неймар возвращается: звезда Бразилии может сыграть в матче против Шотландии

·28·Спорт
Неймар возвращается: звезда Бразилии может сыграть в матче против Шотландии

Сборная Бразилии получила отличные новости перед решающим матчем группового этапа чемпионата мира 2026 года. Лидер и главная звезда команды Неймар восстановился после травмы и вернулся к общим тренировкам. Опытный нападающий, пропустивший первые две игры турнира из-за проблем с икроножной мышцей, как ожидается, примет участие в поединке против Шотландии. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В субботу на тренировочной базе в штате Нью-Джерси Неймар начал выполнять упражнения с мячом. Это вселило большую надежду в бразильских болельщиков, так как «Селесао» испытывала заметные трудности в линии атаки без своего десятого номера. По данным Goal.com, футболист успешно завершил финальный этап реабилитации.

Решение Анчелотти и процесс восстановления

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сделал официальное заявление о состоянии Неймара после победы над Гаити. Итальянский специалист, хотя и оберегал свою звезду, подтвердил, что время его возвращения пришло. Согласно плану, 34-летний нападающий с понедельника присоединится к полноценным тактическим тренировкам команды.

«Неймар завтра позанимается индивидуально, а с понедельника — вместе со всей командой. Он будет готов к игре против Шотландии», — отметил Анчелотти. Эта новость крайне важна для Бразилии не только тактически, но и психологически. Несмотря на наличие в составе таких талантливых исполнителей, как Винисиус Жуниор и Матеус Кунья, креативность и опыт Неймара имеют решающее значение.

Напомним, что Неймару был поставлен диагноз: растяжение мышц голени второй степени. Первоначальные прогнозы указывали на то, что восстановление может занять до трех недель, однако организм футболиста восстановился быстрее ожидаемого. На тренировках ему оказывает поддержку защитник Алекс Сандро.

Ситуация в группе и шаг к шестому чемпионству

Бразилия сейчас лидирует в группе «К», имея в активе четыре очка. После ничьей с Марокко и уверенной победы над Гаити пятикратные чемпионы мира практически обеспечили себе выход в плей-офф. Даже ничья в матче против Шотландии выведет их в следующий раунд, однако с Неймаром команда намерена завершить групповой этап на первом месте.

Возвращение Неймара может стать одним из ключевых факторов на пути Бразилии к шестому в истории чемпионству мира. Этот мундиаль, проходящий на полях Северной Америки, рассматривается как одна из последних возможностей для прославленного нападающего. Если не возникнет непредвиденных осложнений, в среду в Майами болельщики снова смогут насладиться магией Неймара.

НеймарБразилияЧМ-2026ФутболКарло Анчелотти
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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