Майкл Олисе рассказал о своей философии красивого футбола и суперсезоне

·1·Спорт
Майкл Олисе рассказал о своей философии красивого футбола и суперсезоне

Вингер клуба «Бавария» и национальной сборной Франции Майкл Олисе L'Équipe в интервью изданию поделился своими взглядами на футбол и тем, что он больше всего ценит на поле. Для 24-летнего футболиста важен не только счет на табло, но и эстетическая сторона игры, а также стиль.

Гармония красоты и результата

Олисе отметил, что истинное удовольствие от игры напрямую зависит от того, каким стилем команда добивается результата. Он стремится формировать свой игровой стиль именно на этой идеологии — возведении футбола в ранг искусства.

«Я люблю, когда футбол бывает красивым», — сказал Олисе в своем интервью.

Потрясающий сезон Майкла Олисе в «Баварии» (2025/26)

В прошлом сезоне Олисе продемонстрировал в составе мюнхенского клуба не только красивую, но и крайне продуктивную игру. Его показатели и достижения во всех турнирах выглядят следующим образом:

Показатель / Награда

Итог сезона

Количество матчей

57 матчей (во всех турнирах)

Забитые голы

25

Голевые передачи (ассисты)

28

Командные трофеи

Чемпион Бундеслиги и обладатель Кубка Германии

Слава и признание

Лучший футболист чемпионата Германии (MVP)

Сборная Франции и положение на ЧМ-2026

В настоящее время Майкл Олисе сосредоточил все свое внимание на успехе национальной сборной Франции на чемпионате мира.

  • Старт первого тура: Подопечные Дидье Дешама в 1-м туре ЧМ-2026 обыграли сборную Сенегала 3:1 уверенно начав турнир.

  • Следующий поединок: Французы проведут следующий матч группового этапа против сборной Ирака. Ожидается, что философия красивого футбола Олисе и в этих встречах станет главным оружием французов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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