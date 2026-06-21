Майкл Олисе рассказал о своей философии красивого футбола и суперсезоне

Вингер клуба «Бавария» и национальной сборной Франции Майкл Олисе L'Équipe в интервью изданию поделился своими взглядами на футбол и тем, что он больше всего ценит на поле. Для 24-летнего футболиста важен не только счет на табло, но и эстетическая сторона игры, а также стиль.

Гармония красоты и результата

Олисе отметил, что истинное удовольствие от игры напрямую зависит от того, каким стилем команда добивается результата. Он стремится формировать свой игровой стиль именно на этой идеологии — возведении футбола в ранг искусства.

«Я люблю, когда футбол бывает красивым», — сказал Олисе в своем интервью.

Потрясающий сезон Майкла Олисе в «Баварии» (2025/26)

В прошлом сезоне Олисе продемонстрировал в составе мюнхенского клуба не только красивую, но и крайне продуктивную игру. Его показатели и достижения во всех турнирах выглядят следующим образом:

Показатель / Награда Итог сезона Количество матчей 57 матчей (во всех турнирах) Забитые голы 25 Голевые передачи (ассисты) 28 Командные трофеи Чемпион Бундеслиги и обладатель Кубка Германии Слава и признание Лучший футболист чемпионата Германии (MVP)

Сборная Франции и положение на ЧМ-2026

В настоящее время Майкл Олисе сосредоточил все свое внимание на успехе национальной сборной Франции на чемпионате мира.