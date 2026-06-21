Майкл Олисе рассказал о своей философии красивого футбола и суперсезоне
Вингер клуба «Бавария» и национальной сборной Франции Майкл Олисе L'Équipe в интервью изданию поделился своими взглядами на футбол и тем, что он больше всего ценит на поле. Для 24-летнего футболиста важен не только счет на табло, но и эстетическая сторона игры, а также стиль.
Гармония красоты и результата
Олисе отметил, что истинное удовольствие от игры напрямую зависит от того, каким стилем команда добивается результата. Он стремится формировать свой игровой стиль именно на этой идеологии — возведении футбола в ранг искусства.
«Я люблю, когда футбол бывает красивым», — сказал Олисе в своем интервью.
Потрясающий сезон Майкла Олисе в «Баварии» (2025/26)
В прошлом сезоне Олисе продемонстрировал в составе мюнхенского клуба не только красивую, но и крайне продуктивную игру. Его показатели и достижения во всех турнирах выглядят следующим образом:
Показатель / Награда
Итог сезона
Количество матчей
57 матчей (во всех турнирах)
Забитые голы
25
Голевые передачи (ассисты)
28
Командные трофеи
Чемпион Бундеслиги и обладатель Кубка Германии
Слава и признание
Лучший футболист чемпионата Германии (MVP)
Сборная Франции и положение на ЧМ-2026
В настоящее время Майкл Олисе сосредоточил все свое внимание на успехе национальной сборной Франции на чемпионате мира.
Старт первого тура: Подопечные Дидье Дешама в 1-м туре ЧМ-2026 обыграли сборную Сенегала 3:1 уверенно начав турнир.
Следующий поединок: Французы проведут следующий матч группового этапа против сборной Ирака. Ожидается, что философия красивого футбола Олисе и в этих встречах станет главным оружием французов.
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