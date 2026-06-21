ЧМ-2026: вратарь Кюрасао, совершивший 15 сейвов, просит поставить себе памятник

·40·Спорт
ЧМ-2026: вратарь Кюрасао, совершивший 15 сейвов, просит поставить себе памятник

Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром поделился эмоциями после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Эквадора. В этой встрече Кюрасао сыграла вничью со своим сильным соперником со счетом 0:0, одержав первое в своей истории очко на мундиале.

В одном шаге от рекорда Тима Ховарда и герой матча

37-летний опытный голкипер Элой Ром стал настоящим героем игры против Эквадора. Он отразил 15 точных ударов соперников, сохранив ворота «сухими», и заслуженно был признан лучшим игроком матча.

После игры он вспомнил знаменитый рекорд легендарного вратаря США Тима Ховарда на ЧМ-2014:

«Я немного расстроен тем, что не смог побить рекорд Тима Ховарда. Он совершил 16 сейвов в матче против Бельгии. Я смотрел ту игру. Тем не менее, я очень горжусь сегодняшним результатом».

«В Кюрасао должны поставить мне памятник»

Отметив, что провел одну из самых идеальных и лучших игр в своей карьере, голкипер поблагодарил партнеров по команде и в шутку обратился к своей стране:

«Для вратаря это была почти идеальная игра. Это результат труда не только меня, но и всей команды. Я совершаю сейвы, но на поле мы сражаемся как один человек. В общем, я думаю, теперь в Кюрасао должны поставить мне памятник», — с улыбкой сказал вратарь.

Впереди решающий третий тур

Для Кюрасао эта ничья стала на вес золота, и они зафиксировали исторический результат. В последнем, решающем туре группового этапа сборные ждут следующие интересные матчи:

  • Кюрасао — Кот-д'Ивуар

  • Эквадор — Германия

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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