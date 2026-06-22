«Барселона» ищет нападающего: Беньямин Шешко и Хулиан Альварес в поле зрения каталонцев

Испанский клуб «Барселона» активизировал поиск нового центрального нападающего с целью усиления состава в летнее трансферное окно. Поиск достойного кандидата на замену Роберту Левандовски, который, как ожидается, покинет команду, стал приоритетной задачей для тренерского штаба под руководством Ханси Флика. В настоящее время главной целью каталонцев является звезда «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно данным издания Marca, спортивный директор «Барселоны» Деку поставил аргентинского форварда на первое место в трансферном списке. Однако «Атлетико Мадрид» категорически против продажи своего главного бомбардира внутреннему сопернику. Тот факт, что мадридцы отклонили предложение даже в размере более 100 миллионов евро, свидетельствует о крайней сложности переговоров.

Хулиан Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико Мадрид» в прошлом сезоне за 75 миллионов евро. В составе столичного клуба он провел 106 матчей, забив 49 голов. Особый интерес руководства «Барселоны» вызвала его эффективность в Лиге чемпионов (10 голов в 15 матчах). Однако стоимость трансфера и отношения между клубами могут стать препятствием для этой сделки.

Альтернативный вариант: Беньямин Шешко

Если трансфер Хулиана Альвареса не состоится, «Барселона» перейдет к запасному плану. По сообщению Goal.com, основное место в этом списке занимает нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко. Словенский талант перешел из «РБ Лейпциг» в Англию в 2025 году за 76,5 миллионов евро. В своем дебютном сезоне за «красных дьяволов» он забил 12 голов в 32 матчах.

Ханси Флик ищет универсального нападающего, который сможет дополнить линию атаки вместе с такими звездами, как Ламин Ямаль, Рафинья и Ферран Торрес. Говорится, что Беньямин Шешко благодаря своей физической форме и техническому мастерству идеально соответствует требованиям немецкого специалиста. Кроме того, каталонцы рассматривают кандидатуры нападающего «Боруссии Дортмунд» Серу Гирасси и Карла Этта Эйонга.

Ханси Флик в своем недавнем интервью затронул проблемы команды в атаке: «Нам нужен нападающий, который сможет быстро адаптироваться к командной игре и стабильно забивать голы. У нас есть четкие планы, теперь нужно ждать ситуации на трансферном рынке. Это будет непросто, но мы сделаем все возможное».

Несмотря на финансовые трудности, руководство «Барселоны» стремится собрать состав, способный бороться за победу в Лиге чемпионов. В ближайшие недели станет ясно, какова будет трансферная политика клуба и с каким нападающим будет подписан контракт. Пока выбор между Беньямином Шешко и Хулианом Альваресом зависит от финансовых возможностей клуба и окончательного решения «Атлетико Мадрид».