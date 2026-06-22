Уэйн Руни восхищен игрой Ламина Ямаля: «Его действия заставляют меня улыбаться»

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль продолжает привлекать внимание футбольного мира своим ярким дебютом на чемпионате мира 2026 года. В матче против Саудовской Аравии (4:0) 18-летний вингер не только забил свой первый гол на турнире, но и получил высокую оценку от экспертов, в частности, от легенды английского футбола Уэйна Руни. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В первом туре группового этапа в игре против Кабо-Верде Ламин Ямаль вышел на замену из-за физического состояния, но в матче с Саудовской Аравией начал в стартовом составе. Футболист, открывший счет уже на 10-й минуте встречи, довел количество своих голов за национальную команду до 7 в 27 матчах. Тренерский штаб заменил молодого таланта в перерыве, чтобы сберечь его, однако 45 минут его игры оказались достаточными для определения исхода встречи.

Восхищение Руни и лидерские качества Ямаля

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни , выступая в качестве эксперта на телеканале BBC, не скрыл своего восторга от игры Ямаля. По информации Goal.com, Руни назвал зрелость 18-летнего игрока на поле «невероятной». По его мнению, Ламин не просто талантливый игрок, а настоящий лидер, который вселяет уверенность в своих партнеров по команде.

«Мне он очень нравится, он просто заставляет меня улыбаться. Он играет в футбол с удовольствием. В составе Испании много молодежи, и Ламин дает им уверенность в себе. Он стал чемпионом Европы в 16 лет, а сейчас заметно повзрослел. Может показаться странным говорить такое о 18-летнем парне, но он способен убедить каждого своего партнера на поле в том, что выиграть этот чемпионат мира возможно», — сказал Руни.

Кроме того, Руни особо отметил не только атакующее мастерство футболиста, но и его трудолюбие в обороне. Бывший форвард подчеркнул, что в современном футболе игроки статуса звезды редко возвращаются назад для помощи в защите, и отметил, что эта черта служит примером для всей команды.

«Если у вас есть такое качество — вдохновлять других игроков действовать на поле лучше, это великолепно. Он бежит назад и помогает своей команде. Когда остальные видят, что игрок уровня суперзвезды работает в обороне, они, хотят они того или нет, тоже выкладываются на полную», — добавил Уэйн Руни.

На данный момент сборная Испании лидирует в группе «H». В следующем туре они встретятся с Уругваем. Ожидается, что этот матч, который состоится 27 июня, определит, кто займет первое место в группе. Ламин Ямаль же продолжает укреплять свой статус будущего «Барселоны» и испанского футбола на этом престижном турнире.