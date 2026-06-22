Египет одержал победу над Новой Зеландией благодаря камбэку во втором тайме

·44·Спорт
Египет одержал победу над Новой Зеландией благодаря камбэку во втором тайме

Второй тур группового этапа группы Г чемпионата мира-2026 подходит к своему завершению. В матче, прошедшем на стадионе «БС Плейс» в Ванкувере, сборная Египта встретилась с командой Новой Зеландии и одержала уверенную победу со счетом 3:1.

Встреча началась весьма удачно для представителей Океании. На 15-й минуте матча Сурман открыл счет, выведя Новую Зеландию вперед, и первый тайм завершился преимуществом номинальных хозяев.

Однако во втором тайме сборная Египта проявила настоящий характер. На 58-й минуте Зизу восстановил равновесие, а вскоре капитан команды Мохамед Салах вывел египтян вперед. Точку в матче поставил вышедший на замену Трезеге на 82-й минуте.

Стоит отметить, что в другом матче этой группы сборные Ирана и Бельгии сыграли вничью. Таким образом, эта победа Египта делает борьбу в группе еще более интригующей.

ЧМ-2026. Группа Г. 2-й тур

22 июня. Ванкувер. Стадион «БС Плейс»

Новая ЗеландияЕгипет 1:3

Голы: Сурман (15) — Зизу (58), Салах (67), Трезеге (82).

Новая Зеландия: Крокомб, Пейн (Биндон 85), Боксолл, Кекачей (Рэндалл 76), Сёрмен, Белл, Стаменич, Сингх (Томас 76), Джаст (де Врис 85), Маккотт (Олд 66), Вуд.

Египет: Шобейр, Ибрагим, Хани, Абуль-Футух, Ашур (Зизу 84), Зизу (Абдулкарим 76), Фатхи (Рабия 41), Лашин, Аттия, Салах (Абдулмаджид 84), Мармуш (Трезеге 76).

Предупреждения: Лашин (17), Сингх (20), Маккотт (34).

ЕгипетНовая ЗеландияМохаммед СалахВанкуверБельгия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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