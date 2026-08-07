Toyota временно приостанавливает работу заводов в Японии

Японская ведущая автомобильная корпорация Toyota Мотор решила временно приостановить производство на девяти своих заводах в стране из-за приближения мощного тайфуна. По данным издания Никкеи, на которое ссылается информационное агентство ТАСС, с 7 августа на ряде предприятий деятельность будет временно остановлена в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно информации, распространённой компанией, ограничения затронут в общей сложности 17 производственных линий. Приостановка работы коснётся девяти заводов, принадлежащих Toyota и её дочерним компаниям. Ожидается, что это решение повлияет более чем на половину производственных мощностей крупного автоконцерна внутри страны.

Угроза тайфуна и меры безопасности

В настоящее время к южным районам Японии движется 13-й по силе тайфун текущего сезона. Согласно прогнозам синоптиков, 7 августа природное явление достигнет префектуры Окинава, а его негативное воздействие, как ожидается, сохранится и в выходные дни.

Напомним, Toyota владеет непосредственно в Японии в общей сложности 14 заводами, на которых работают 28 производственных линий. Такое решительное решение пришлось принять для защиты жизни и здоровья сотрудников в районах с высоким риском стихийного бедствия, а также для предотвращения перебоев в логистических цепочках.