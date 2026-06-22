Майкл Оуэн: Я не удивлюсь, если Роналду оформит хет-трик в матче против Узбекистана

·99·Спорт
Майкл Оуэн: Я не удивлюсь, если Роналду оформит хет-трик в матче против Узбекистана

Предстоящий матч между сборными Узбекистана и Португалии, попавшими в группу «К» чемпионата мира 2026 года, сейчас находится в центре внимания футбольных болельщиков и экспертов всего мира. Сборная Узбекистана, являющаяся дебютантом турнира, интригует многих своим нераскрытым потенциалом, в то время как Португалия оказалась в центре внимания из-за неожиданного результата в первом туре.

Неудачи Португалии и давление на Роналду

Сборная Португалии, признанная одним из главных фаворитов турнира, в первом туре сыграла вничью с Демократической Республикой Конго, что стало большой сенсацией. Этот результат был резко воспринят футбольным сообществом.

Особенно многие критиковали Криштиану Роналду, который установил абсолютный рекорд, принимая участие в чемпионате мира в шестой раз наряду с Лионелем Месси, но провел матч неудачно. Специалисты начали с сомнением смотреть на общий потенциал и перспективы сборной Португалии. В такой ситуации матч второго тура против Узбекистана приобретает для португальцев крайне важное значение.

Майкл Оуэн встал на сторону бывшего одноклубника

Легенда мирового футбола, знаменитый английский бомбардир Майкл Оуэн дал интервью изданию Goal перед столкновением Узбекистана и Португалии. Оуэн, который в свое время играл вместе с Роналду в «Манчестер Юнайтед», несмотря на критику, верит, что Криштиану сможет проявить себя в матче против Узбекистана:

«То, что Лионель Месси забил три гола за Аргентину перед первой игрой Португалии, не смогло вдохновить Роналду на голы. Ему было непросто принять эту ситуацию. Но я не согласен с критикой в адрес Роналду. Разве Криштиану не всегда был таким? Особенно в последние годы. Он никогда не был слишком активен в командной игре, но в решающий момент мог полностью изменить ситуацию на поле. Когда он не забивает, очень легко винить его во всем. Но сколько раз он затыкал критиков уже в следующей же игре? Я совсем не удивлюсь, если Криштиану Роналду оформит хет-трик в матче против сборной Узбекистана».

Время и место проведения матча

Историческое противостояние сборных Узбекистана и Португалии начнется 23 июня в 22:00 по ташкентскому времени. Этот захватывающий матч примет роскошный стадион в городе Хьюстон, США.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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