Мохамед Салах принес сборной Египта первую победу на чемпионате мира

Сборная Египта одержала победу над Новой Зеландией со счетом 3:1 в матче, прошедшем в Ванкувере, впервые в своей истории победив в рамках чемпионата мира. Главным архитектором этого исторического результата стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Он не только забил гол, но и отметился результативными передачами, определив исход встречи. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Матч начался с неожиданных трудностей для египтян. На 15-й минуте Финн Сурман головой замкнул подачу с углового, выведя Новую Зеландию вперед. По сообщению Goal.com, пробелы в защите Египта и ошибка при исполнении стандарта поставили «фараонов» в неудобное положение.

Перелом во втором тайме

Сборная Египта, не сумевшая найти свой ритм в первом тайме, после перерыва показала совершенно иную игру. На 58-й минуте Мостафа Зико сравнял счет, придав уверенности своей команде. Вскоре на сцене появился Мохамед Салах. Он исполнил великолепную комбинацию с Зико и своим традиционным мощным ударом с левой ноги поразил ворота, выведя Египет вперед.

В концовке матча Махмуд Трезеге реализовал передачу Салаха, установив окончательный счет. Эта победа вывела Египет на первое место в группе G с четырьмя очками. Напомним, что в первом туре команда сыграла вничью с Бельгией.

После игры Мохамед Салах поделился своими мыслями: «Это огромное достижение для всех футболистов. Прекрасная победа и потрясающая атмосфера. Теперь для нас очень важен следующий матч». Капитан высоко оценил шансы своей команды на выход в плей-офф.

Эта победа стала настоящей поворотной точкой для египетского футбола. После многолетних попыток команда наконец добыла три очка на мировом первенстве. Тысячи египетских болельщиков, собравшихся на стадионе в Ванкувере, стали свидетелями этого исторического момента.