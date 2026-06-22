Мохамед Салах принес сборной Египта первую победу на чемпионате мира

·4·Спорт
Мохамед Салах принес сборной Египта первую победу на чемпионате мира

Сборная Египта одержала победу над Новой Зеландией со счетом 3:1 в матче, прошедшем в Ванкувере, впервые в своей истории победив в рамках чемпионата мира. Главным архитектором этого исторического результата стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Он не только забил гол, но и отметился результативными передачами, определив исход встречи. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Матч начался с неожиданных трудностей для египтян. На 15-й минуте Финн Сурман головой замкнул подачу с углового, выведя Новую Зеландию вперед. По сообщению Goal.com, пробелы в защите Египта и ошибка при исполнении стандарта поставили «фараонов» в неудобное положение.

Перелом во втором тайме

Сборная Египта, не сумевшая найти свой ритм в первом тайме, после перерыва показала совершенно иную игру. На 58-й минуте Мостафа Зико сравнял счет, придав уверенности своей команде. Вскоре на сцене появился Мохамед Салах. Он исполнил великолепную комбинацию с Зико и своим традиционным мощным ударом с левой ноги поразил ворота, выведя Египет вперед.

В концовке матча Махмуд Трезеге реализовал передачу Салаха, установив окончательный счет. Эта победа вывела Египет на первое место в группе G с четырьмя очками. Напомним, что в первом туре команда сыграла вничью с Бельгией.

После игры Мохамед Салах поделился своими мыслями: «Это огромное достижение для всех футболистов. Прекрасная победа и потрясающая атмосфера. Теперь для нас очень важен следующий матч». Капитан высоко оценил шансы своей команды на выход в плей-офф.

Эта победа стала настоящей поворотной точкой для египетского футбола. После многолетних попыток команда наконец добыла три очка на мировом первенстве. Тысячи египетских болельщиков, собравшихся на стадионе в Ванкувере, стали свидетелями этого исторического момента.

Мохамед СалахЕгипетЧемпионат мираФутболЛиверпуль
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Маленький болельщик, покоривший мир, на тренировке национальной сборнойМаленький болельщик, покоривший мир, на тренировке национальной сборнойСегодня, 12:01Очередная сенсация от Кабо-Верде: Уругвай потерял очки в МайамиОчередная сенсация от Кабо-Верде: Уругвай потерял очки в МайамиСегодня, 11:26Каннаваро: Мы не боимся Португалии, на поле нет места дружбеКаннаваро: Мы не боимся Португалии, на поле нет места дружбеСегодня, 11:22Фабио Каннаваро: На таком уровне каждая ошибка обходится дорогоФабио Каннаваро: На таком уровне каждая ошибка обходится дорогоСегодня, 11:13Майкл Оуэн: Я не удивлюсь, если Роналду оформит хет-трик в матче против УзбекистанаМайкл Оуэн: Я не удивлюсь, если Роналду оформит хет-трик в матче против УзбекистанаСегодня, 11:07Египет одержал победу над Новой Зеландией благодаря камбэку во втором таймеЕгипет одержал победу над Новой Зеландией благодаря камбэку во втором таймеСегодня, 10:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана