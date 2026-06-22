Букайо Сака вернулся к полноценным тренировкам со сборной Англии

·35·Спорт
Букайо Сака вернулся к полноценным тренировкам со сборной Англии

Ведущий нападающий сборной Англии и клуба «Арсенал» Букайо Сака после травмы снова присоединился к общим групповым тренировкам. Из-за проблемы с ахилловым сухожилием, которая беспокоила его в конце сезона, состояние футболиста вызывало вопросы, однако последние новости стали позитивными для болельщиков. Об этом сообщает Goal.com.

На сборах в городе Фоксборо, штат Массачусетс, 24-летний вингер принимает участие в тренировках в полную силу. Хотя накануне он занимался индивидуально, теперь тренерский штаб оценивает его состояние как удовлетворительное. Это, несомненно, даст важное преимущество Томасу Тухелю на решающих этапах чемпионата мира.

Осторожный план Томаса Тухеля

Главный тренер сборной Томас Тухель подходит к здоровью Букайо Сака с предельной осторожностью. По информации издания ESPN, тренер разработал специальную программу по управлению физическим состоянием футболиста. Учитывая, что Сака играл с травмой в последние месяцы Премьер-лиги, нагрузки увеличиваются для него постепенно.

«В последние годы он принял участие в очень большом количестве матчей. Все видят, что Сака является высококлассным и крайне важным игроком как для «Арсенала», так и для Англии. На следующих стадиях турнира нам понадобится его лучшая спортивная форма, поэтому сейчас крайне важно правильно управлять мелкими травмами», — отметил Тухель.

В матче против Хорватии, завершившемся со счетом 4:2, Букайо Сака вышел на замену и провел на поле всего 18 минут. В тот момент его место занимал Нони Мадуэке. Эта стратегия реализуется с целью сохранить футболиста к плей-офф турнира.

Следующие матчи и ожидания

По данным Goal.com, Томас Тухель может отложить выход Сака в стартовом составе до последнего тура группового этапа. Ожидается, что в игре против Панамы 27 июня вингер будет готов отыграть все 90 минут. До этого момента тренерский штаб будет держать его нагрузки под строгим контролем.

Медицинский персонал сборной Англии принимает все меры, чтобы боли в ахилловом сухожилии футболиста не вернулись. В настоящее время команда готовится ко второму матчу группового этапа, который пройдет на стадионе в Бостоне. Ожидается, что возвращение Сака значительно усилит атакующий потенциал команды.

Состояние Букайо Сака интересно и узбекистанским любителям футбола, так как он считается одной из самых ярких звезд современного футбола. Его участие в чемпионате мира станет одним из основных факторов, определяющих шансы Англии на чемпионство.

АнглияБукайо СакаТомас ТухельАрсеналЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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