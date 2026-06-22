Неймар вернулся на тренировки сборной Бразилии: Пакета подчеркнул его значимость

Ведущий полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета выразил радость по поводу возвращения капитана команды Неймара на тренировки. Перед решающими матчами группового этапа чемпионата мира 2026 года это стало очень важной новостью для «пентакампеонов». Звездный нападающий, пропустивший начальную часть турнира из-за травмы, теперь близок к возвращению в строй. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Неймар пропустил матчи Бразилии против Марокко (1:1) и Гаити (3:0) из-за повреждения мышц голени. Однако его появление на тренировочной базе в Майами заметно подняло моральный дух в команде. По информации Goal.com, ожидается, что футболист выйдет на поле в последнем групповом матче против Шотландии.

Лукас Пакета на пресс-конференции в воскресенье затронул тему возвращения своего одноклубника. «Мы все очень рады видеть его на тренировках и на поле. Неймар — крайне важный игрок для сборной Бразилии. Он создал великую историю в этой футболке и все еще может принести нам огромную пользу», — отметил Пакета.

Потери в составе и командный дух

Хотя возвращение Неймара стало позитивной новостью, сборная Бразилии столкнулась и с серьезной потерей. Вингер «Барселоны» Рафинья выбыл из строя из-за травмы колена. Его участие в оставшейся части турнира пока остается под вопросом. Пакета отметил, что команда всесторонне поддерживает Рафинью и надеется на его скорейшее выздоровление.

«Сейчас он чувствует поддержку всей команды. Мы рядом с ним и окажем всю возможную помощь в процессе восстановления. Рафинья — трудолюбивый парень, и он сделает все возможное, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Трудно словами описать, насколько он важен для нашей команды, в последние сезоны он очень вырос», — говорит полузащитник.

Несмотря на то, что сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира, Пакета предостерег от излишнего спокойствия перед игрой с Шотландией. Шотландцы стремятся впервые в своей истории выйти в плей-офф и наверняка приложат все силы в борьбе против южноамериканского гиганта.

Пакета отметил необходимость уважительного отношения к сопернику: «Все команды на чемпионате мира заслуживают уважения. Их нужно изучать и тщательно готовиться к игре. Мы уважаем Шотландию, но должны показать свою игру и следовать указаниям тренера. Наша цель — побеждать любого соперника».

Сборная Бразилии сейчас стремится укрепить лидерство в группе и выйти в плей-офф в хорошем настроении. Ожидается, что возвращение Неймара повысит креативность в линии атаки и усилит общий потенциал команды.