Чемпионат мира: гонка за «Золотой бутсой» между Гарри Кейном, Лионелем Месси и Мбаппе

Чемпионат мира 2026 года, стартовавший в Северной Америке, превращается в бескомпромиссную битву между сильнейшими нападающими планеты. Такие звезды, как Гарри Кейн, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, с первых этапов турнира демонстрируют свое мастерство, вступая в борьбу за лидерство в гонке бомбардиров. Это соперничество имеет решающее значение не только для личных достижений, но и для общего успеха национальных сборных. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В первых матчах группового этапа Лионель Месси оформил хет-трик в игре против Алжира, став самым молодым футболистом, забившим три мяча в истории чемпионатов мира. В то же время Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд также заявили о своих амбициях, забив по два гола в ворота Сенегала и Ирака соответственно. Капитан сборной Англии Гарри Кейн стал автором дубля в победном матче над Хорватией со счетом 4:2.

Личный результат или командные интересы?

Легенда английского футбола Джон Барнс в интервью Goal.com остановился на психологическом состоянии Гарри Кейна и других звезд. По его мнению, несмотря на накал борьбы за звание лучшего бомбардира, для Кейна командная победа стоит выше личных наград. Барнс подчеркнул, что Кейн не меняет свой стиль игры, ориентируясь на то, сколько голов забивают его соперники.

"Если голы помогут Англии выйти в следующий раунд, Гарри, безусловно, будет стремиться к этому. Однако он не тот футболист, который отбросит интересы команды и проявит эгоизм ради соперничества с другими. Как капитана, его главная цель — успех команды. Если Мбаппе или Холанд забьют больше него, но Англия продолжит побеждать, для Кейна это не будет проблемой", — говорит Джон Барнс.

По мнению эксперта, нападающие, находящиеся на вершине современного футбола, включая Мбаппе, придерживаются той же философии. Учитывая наличие таких талантливых партнеров в сборной Франции, как Усман Дембеле, Мбаппе также предпочтет защиту титула чемпионов мира своим личным голам. На таких турнирах вполне естественно, что индивидуальные награды отходят на второй план перед командным успехом.

Великолепная спортивная форма Гарри Кейна

Несмотря на то, что Гарри Кейну 32 года, он переживает один из лучших периодов в своей карьере. В прошлом сезоне за «Баварию» он забил 61 гол во всех турнирах, выиграв Бундеслигу и вновь доказав свой статус нападающего высочайшего уровня. Статус лучшего бомбардира в истории сборной Англии придает ему дополнительную уверенность на чемпионате мира.

Этот чемпионат мира может запомниться и историческими событиями. Если кто-то из этих нападающих снова обретёт «Золотую бутсу», он станет первым футболистом в истории, дважды ставшим лучшим бомбиром престижного турнира. Пока гонка только набирает обороты, и каждый гол может кардинально изменить ситуацию в турнирной таблице.