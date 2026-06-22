«Манчестер Сити» заплатит 17 млн фунтов за тренера на замену Гвардиоле

Чемпион Англии «Манчестер Сити» сделал важный шаг в поиске достойного преемника Пепу Гвардиоле, покидающему команду. Руководство клуба достигло официального соглашения с «Челси» по трансферу итальянского специалиста Энцо Марески. Согласно договору, «горожане» выплатят лондонскому клубу крупную сумму компенсации за нового главного тренера. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным издания Sky, переговоры между «Манчестер Сити» и «Челси» успешно завершились, а сумма компенсации была определена в 17 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства будут направлены на расторжение действующего контракта итальянского специалиста и обеспечение его возвращения на «Этихад Стэдиум». Этот трансфер станет одной из крупнейших выплат за тренера в истории Премьер-лиги.

Преемник традиций Гвардиолы

Энцо Мареска не чужой для «Манчестер Сити». В сезоне 2022-23, когда клуб завоевал исторический требл, он работал ассистентом Пепа Гвардиолы. Именно этот фактор сделал его наиболее подходящим кандидатом, хорошо знающим внутреннюю атмосферу и тактический стиль команды. Руководство видит в Мареске единственного тренера, способного продолжить философию Гвардиолы.

Процесс переговоров был юридически несколько сложным. Хотя Мареска покинул пост главного тренера «Челси» 1 января, согласно пунктам контракта, он все еще был связан с лондонским клубом. После нескольких этапов диалога между двумя грандами вопрос финансового пакета был полностью решен, и все препятствия устранены.

Успешный путь Марески

Тренерская карьера 46-летнего специалиста в последние годы стремительно пошла в гору. После работы ассистентом в «Манчестер Сити» он возглавил «Лестер Сити» и с первой же попытки вернул «лис» в Премьер-лигу. Этот успех открыл перед ним двери «Челси» летом 2024 года.

Теперь перед Энцо Мареской стоит колоссальная задача. Он должен не только руководить одной из сильнейших команд мира, но и поддерживать высокие стандарты, установленные Пепом Гвардиолой. Для «Челси» же эта компенсация в 17 миллионов фунтов послужит дополнительным источником для стабилизации финансового состояния и реализации новых проектов.

Ожидается, что в ближайшие дни «Манчестер Сити» сделает официальное заявление о назначении Энцо Марески. Это назначение ознаменует начало новой эры в английском футболе, так как всем болельщикам будет интересно, как команда проявит себя после ухода Гвардиолы.