Киара Китинг отказалась от нового контракта с «Манчестер Сити»

·41·Спорт
Киара Китинг отказалась от нового контракта с «Манчестер Сити»

Вратарь женской сборной Англии Киара Китинг отклонила предложение о новом контракте от клуба «Манчестер Сити». До истечения срока действия текущего соглашения 21-летнего талантливого голкипера остался год, и сообщается, что она недовольна своим местом в команде и недостатком игровой практики. Это решение привлекло внимание других клубов женской Суперлиги Англии (ВСЛ). Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным BBC Sport, Китинг не может определиться со своим будущим после того, как потеряла место в основном составе «Манчестер Сити». В прошлом сезоне она была определена в качестве второго номера после японки Аяки Ямашиты. Эта ситуация негативно сказывается не только на её положении в клубе, но и в национальной сборной.

Неожиданный спад и конкуренция

Киара Китинг стала настоящим открытием сезона 2023-24. Тогда она, будучи еще подростком, стала первым номером команды, сохранила ворота «сухими» в 9 матчах и стала самой молодой обладательницей «Золотой перчатки» в истории ВСЛ. Однако в последующих сезонах её игровое время резко сократилось.

Если обратиться к цифрам, то в чемпионате 2024-25 Китинг приняла участие в 12 матчах, тогда как в прошлом сезоне вышла на поле всего в 4 встречах. Хотя она помогала команде вплоть до финала Кубка Англии и внесла свой вклад в победу над «Брайтоном» со счетом 4:0, из-за сотрясения мозга она пропустила решающий поединок.

Сборная и планы на будущее

Недостаток игровой практики отражается и на решениях главного тренера женской сборной Англии Сарины Вигман. Киара Китинг входила в состав победителей чемпионата Европы 2026 года и отметила свой дебют на домашнем стадионе «Манчестер Сити» — «Этихад Стэдиум». Однако в последние месяцы она регулярно остается вне заявки.

В интервью изданию GOAL вратарь так говорит о ситуации: «Это было очень трудно. В конечном счете все хотят выходить на поле, поэтому меньшее количество минут в лиге немного расстроило. Но я привыкла всегда быть готовой. Верю, что впереди есть новые возможности».

В преддверии чемпионата мира 2027 года постоянная игровая практика жизненно необходима Китинг. Если «Манчестер Сити» не даст гарантий возвращения в основной состав, ожидается, что голкипер перейдет в другой клуб следующим летом в качестве свободного агента или уже в текущее трансферное окно. В настоящее время ряд ведущих клубов ВСЛ внимательно следят за ситуацией вокруг неё.

Манчестер СитиКиара КитингАнглияФутболТрансфер
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Nodirbek Razzokov
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