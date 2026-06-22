Роберто Карлос: Если Неймар вернется, Бразилия сможет выйти в финал чемпионата мира

Легенда бразильского футбола Роберто Карлос поделился своими размышлениями о текущем состоянии и будущих возможностях национальной сборной. По мнению бывшего защитника, «Селесао» может стать одним из главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года, но для этого необходимо возвращение главной звезды команды Неймара. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В беседе с Серхио Агуэро чемпион мира 2002 года отметил, что игра сборной Бразилии еще не достигла своего пика. По словам Роберто Карлоса, состав формируется постепенно, и возвращение такого опытного лидера, как Неймар, полностью изменит командный механизм. По информации издания иксбт.ком, легендарный футболист выражает уверенность в том, что команда сможет дойти до финала.

Неймар — ключ к победе

«Мы еще не продемонстрировали свой лучший футбол, но, как мы всегда говорим перед чемпионатами мира, команда постепенно растет. Мы не знаем точно, в какой форме будет Неймар после возвращения, но я верю, что с ним Бразилия станет намного сильнее», — говорит Роберто Карлос. По его мнению, 34-летний нападающий станет как моральной, так и тактической опорой для молодых талантов.

В то же время бывшая звезда «Реал Мадрида» отдельно отметил других игроков состава. В частности, было отмечено, что Винисиус Жуниор сейчас находится на пике своей спортивной формы, а такие молодые игроки, как Эндрик и Матеус Кунья, привносят в команду «свежую кровь». Связка Маркиньоса и Габриэля в линии защиты была названа важным фактором, обеспечивающим стабильность команды.

Соперничество с Аргентиной и проект Анчелотти

Роберто Карлос также признал превосходство сборной Аргентины, которая считается извечным соперником Бразилии. То, что действующие чемпионы мира под руководством Лионеля Скалони долгое время работают с одним тренером, а в составе есть такой гений, как Лионель Месси, дает им дополнительное преимущество. По мнению Карлоса, Бразилии необходимо значительно поднять свои стандарты, чтобы победить Аргентину.

В настоящее время сборная Бразилии готовится к новой эре под руководством Карло Анчелотти. Роберто Карлос и ряд других легендарных футболистов принимают непосредственное участие в поддержке проекта итальянского специалиста. Они стремятся вернуть Бразилию на трон мирового футбола, улучшая внутреннюю атмосферу в команде и передавая опыт молодым футболистам.

В заключение можно сказать, что чемпионат мира 2026 года для Бразилии — это не просто очередной турнир, а огромный шанс снова сыграть в финале после многолетнего перерыва и обновить статус пятикратного чемпиона. Для этого критически важны тактический рост команды и здоровье опытных исполнителей, таких как Неймар.