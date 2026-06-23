Норвегия обыграла Сенегал благодаря дублю Холанда

·26·Спорт
Норвегия обыграла Сенегал благодаря дублю Холанда

Сборная Норвегии обыграла Сенегал со счетом 3:2 во втором туре группы «И» чемпионата мира 2026 года. В матче, прошедшем на стадионе в Нью-Джерси (агломерация Нью-Йорка), за Норвегию забили Маркус Хольмгрен Педерсен и Эрлинг Холанд. Автором двух голов за Сенегал стал Исмойла Сарр.

Счет был открыт на 43-й минуте: Маркус Хольмгрен Педерсен вывел Норвегию вперед. С началом второго тайма, на 48-й минуте, Эрлинг Холанд увеличил преимущество. Спустя пять минут Исмойла Сарр забил первый гол за Сенегал.

На 58-й минуте Холанд вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. Сенегал боролся до конца и на 90+3-й минуте сократил отставание благодаря второму голу Сарра. Однако в оставшееся время счет не изменился.

По статистике, Сенегал больше владел мячом. Показатель африканской команды составил 57%, а норвежской — 43%. Сенегал сделал 464 передачи с точностью 90%. Норвегия выполнила 347 пасов с точностью 79%.

Сенегал нанес 17 ударов по воротам соперника, Норвегия — 12. По количеству ударов в створ команды показали равный результат — по шесть с каждой стороны. По угловым Норвегия лидировала со счетом 5:4.

Норвегия нарушила правила 13 раз, Сенегал — пять. В матче желтые и красные карточки не предъявлялись. Футболисты Сенегала четырежды оказывались в офсайде, у Норвегии таких случаев зафиксировано не было.

После этого результата Норвегия набрала шесть очков в двух играх и заняла второе место в группе. Франция также имеет шесть очков, но занимает первую строчку благодаря лучшей разнице мячей. Сенегал и Ирак пока не набрали очков.

НорвегияСенегалЭрлинг ХоландМаркус Хольмгрен ПедерсенЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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