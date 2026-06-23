Элдор Шомуродов: «Мы не повторим ошибок в матче с Колумбией!»

Сборная Узбекистана, оказавшаяся в центре внимания футбольных болельщиков после своего исторического дебюта на чемпионате мира, сегодня проведет один из важнейших матчей группового этапа. Капитан и главный бомбардир нашей сборной Элдор Шомуродов рассказал об ошибках в игре против Колумбии (1:3) в первом туре и о стоящих перед командой ответственных задачах.

Признание капитана: что пошло не так в первом тайме?

Лидер национальной команды объяснил причины недочетов в командной игре в первой половине встречи с колумбийцами:

«На мой взгляд, основной причиной наших ошибок в первом тайме против Колумбии стало то, что мы не смогли полностью выполнить указания тренера. Теперь мы постараемся не повторять подобных промахов, стремимся показать свою игру, больше контролировать мяч и создавать голевые моменты», — отметил капитан команды.

Исторический дебют и незабываемый первый гол

Напомним, что матч между сборными Узбекистана и Колумбии состоялся 18 июня этого года. Несмотря на то, что игра завершилась победой соперника со счетом 1:3, этот поединок занял прочное место в летописи узбекского футбола:

Первый шаг: Этот матч был зафиксирован в книге рекордов как первая в истории сборной Узбекистана игра на финальном этапе чемпионата мира.

Исторический гол: Автором нашего первого гола на мундиалях стал талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев .

Сегодня в Хьюстоне — битва не на жизнь, а на смерть!

Следующее противостояние, которое может коренным образом изменить ситуацию в группе «К» чемпионата мира, состоится именно сегодня. Наши футболисты во главе с Элдором Шомуродовым выступят против звезд Португалии.

Этот захватывающий поединок пройдет на величественной арене «НРГ Стадиум» в городе Хьюстон, США. Набор очков имеет решающее значение для обеих команд в борьбе за выход в следующий этап.

Капитан-рекордсмен: бомбардир Турции к новым победам

Элдор Шомуродов переживает самый яркий период в своей карьере не только в сборной, но и на клубном уровне. 30-летний нападающий, защищающий цвета турецкого клуба «Истанбул Башакшехир», произвел настоящий фурор уже в своем дебютном сезоне в Суперлиге:

Король Турции: За время чемпионата Элдор забил в ворота соперников 22 мяча и стал абсолютным бомбардиром высшего дивизиона Турции.

Легенда национальной сборной: Шомуродов в футболке сборной Узбекистана на данный момент в 93 матчах вышел на поле и на своем счету 44 гола . Этот показатель является абсолютным рекордом в истории узбекского футбола.

Болельщики ждут, что наш капитан, покоривший Турцию, забьет и в ворота Португалии в сегодняшнем напряженном матче. Вперед, Узбекистан!