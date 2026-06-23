Элдор Шомуродов: «Мы не повторим ошибок в матче с Колумбией!»
Сборная Узбекистана, оказавшаяся в центре внимания футбольных болельщиков после своего исторического дебюта на чемпионате мира, сегодня проведет один из важнейших матчей группового этапа. Капитан и главный бомбардир нашей сборной Элдор Шомуродов рассказал об ошибках в игре против Колумбии (1:3) в первом туре и о стоящих перед командой ответственных задачах.
Признание капитана: что пошло не так в первом тайме?
Лидер национальной команды объяснил причины недочетов в командной игре в первой половине встречи с колумбийцами:
«На мой взгляд, основной причиной наших ошибок в первом тайме против Колумбии стало то, что мы не смогли полностью выполнить указания тренера. Теперь мы постараемся не повторять подобных промахов, стремимся показать свою игру, больше контролировать мяч и создавать голевые моменты», — отметил капитан команды.
Исторический дебют и незабываемый первый гол
Напомним, что матч между сборными Узбекистана и Колумбии состоялся 18 июня этого года. Несмотря на то, что игра завершилась победой соперника со счетом 1:3, этот поединок занял прочное место в летописи узбекского футбола:
Первый шаг: Этот матч был зафиксирован в книге рекордов как первая в истории сборной Узбекистана игра на финальном этапе чемпионата мира.
Исторический гол: Автором нашего первого гола на мундиалях стал талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев .
Сегодня в Хьюстоне — битва не на жизнь, а на смерть!
Следующее противостояние, которое может коренным образом изменить ситуацию в группе «К» чемпионата мира, состоится именно сегодня. Наши футболисты во главе с Элдором Шомуродовым выступят против звезд Португалии.
Этот захватывающий поединок пройдет на величественной арене «НРГ Стадиум» в городе Хьюстон, США. Набор очков имеет решающее значение для обеих команд в борьбе за выход в следующий этап.
Капитан-рекордсмен: бомбардир Турции к новым победам
Элдор Шомуродов переживает самый яркий период в своей карьере не только в сборной, но и на клубном уровне. 30-летний нападающий, защищающий цвета турецкого клуба «Истанбул Башакшехир», произвел настоящий фурор уже в своем дебютном сезоне в Суперлиге:
Король Турции: За время чемпионата Элдор забил в ворота соперников 22 мячаи стал абсолютным бомбардиром высшего дивизиона Турции.
Легенда национальной сборной: Шомуродов в футболке сборной Узбекистана на данный момент в 93 матчах вышел на поле и на своем счету 44 гола . Этот показатель является абсолютным рекордом в истории узбекского футбола.
Болельщики ждут, что наш капитан, покоривший Турцию, забьет и в ворота Португалии в сегодняшнем напряженном матче. Вперед, Узбекистан!
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