Шокирующая цена: за сколько продают автографы игроков сборной

·2·Спорт
Шокирующая цена: за сколько продают автографы игроков сборной

На фоне исторического выступления национальной сборной Узбекистана на чемпионате мира в интернете появилось необычное объявление, которое привело в изумление футбольных фанатов и коллекционеров. Как сообщают СМИ, уникальный набор с подписями наших представителей был выставлен на продажу на одной из онлайн-платформ за огромную сумму.

Чьи подписи входят в состав коллекции?

По словам автора объявления, за данный набор установлена цена в 16 тысяч долларов. И это неслучайно, так как в коллекцию вошли в общей сложности 17 редких и подлинных автографов:

  • Звезды нашей национальной сборной: Жалолиддин Машарипов, Откир Юсупов, Хожиакбар Алижонов и Аббосбек Файзуллаев.

  • Представители клубов и другие лица: Игроки клуба «БМБ ФК» и другие члены нашей сборной.

  • Главная редкость: В коллекции также имеется личный автограф президента ФИФА !

По словам автора, все подписи абсолютно подлинные и представляют собой бесценные экземпляры с высокой коллекционной стоимостью для истинных любителей футбола.

Исторический ЧМ и сегодняшняя битва на выживание!

Появление такой дорогой коллекции в продаже именно сейчас неслучайно. Ведь национальная сборная Узбекистана сейчас впервые в своей истории принимает участие в финальной стадии чемпионата мира на полях США, Канады и Мексики.

Под руководством легендарного итальянского специалиста Фабио Каннаваро наша команда проводит ответственные матчи в группе «К»:

  • Дебютный матч: В первой игре, прошедшей 18 июня, наши представители уступили Колумбии со счетом 1:3. В том матче автор первым и пока единственным голом Узбекистана в истории ЧМ стал наш атакующий игрок Аббосбек Файзуллаев.

  • Большое столкновение сегодня: Напряженные минуты близки! Сборная именно сегодня в городе Хьюстон (США) выходит на поле против мощной сборной Португалии. После этого состоится заключительный групповой матч против сборной ДР Конго.

Трио, на которое возлагают надежды нации

В настоящее время в качестве ведущих фигур нашей сборной, на которых прикованы взгляды всего мира и которые составляют основу тактики Фабио Каннаваро, называют следующих футболистов:

  1. Элдор Шомуродов — капитан команды и опытный бомбардир.

  2. Аббосбек Файзуллаев — автор исторического гола и ударная сила в атаке.

  3. Абдукодир Хусанов — самый дорогой и надежный защитник в нашем составе.

Желаем нашим парням только победы в сегодняшнем жарком противостоянии. Вперёд, Узбекистан!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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