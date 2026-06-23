ЧМ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (смотрите голы)

·3·Спорт
ЧМ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (смотрите голы)

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Норвегии встретилась с Сенегалом. Европейцы одержали уверенную победу со счетом 3:2. За Норвегию забили Педерсен и Холанд (дубль), а оба гола африканцев записал на свой счет Сарр.

ЧМ-2026. Группа И. 2-й тур
23 июня. Ист-Ратерфорд. «Метлайф Стэдиум»
Норвегия — Сенегал 3:2
Голы:&нбсп;Педерсен 43, Холанд 48, 58 (дубль) — Сарр 53, 90+3 (дубль).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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