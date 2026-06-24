Челси установил цену на Энцо Фернандеса: Реал Мадрид готовится к трансферу

·69·Спорт
Челси установил цену на Энцо Фернандеса: Реал Мадрид готовится к трансферу

Лондонский «Челси» принял решительное решение относительно своего центрального полузащитника Энцо Фернандеса. На фоне интереса к чемпиону мира из Аргентины «аристократы» установили астрономический ценник на футболиста. Этот шаг объясняется не только защитой финансовых интересов клуба, но и желанием не отпускать ведущего игрока состава без боя. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания The Athletic, руководство «Челси» не намерено продавать Энцо Фернандеса менее чем за 120 миллионов фунтов стерлингов (примерно 158 миллионов долларов). Лондонцы, учитывая, что когда-то приобрели футболиста за рекордную сумму, стремятся полностью окупить эти инвестиции. Кроме того, долгосрочный контракт игрока с клубом до 2032 года дает «Челси» преимущество в переговорах.

Новая стратегия Жозе Моуринью и Реал Мадрида

Главный тренер мадридского «Реал Мадрида» Жозе Моуринью в настоящее время занят радикальным реформированием состава команды. Португальский специалист фокусируется не столько на воспитании молодых талантов, сколько на сборе уже состоявшихся звезд, готовых побеждать. Ожидается, что Энцо Фернандес станет одной из центральных фигур в этом новом проекте Моуринью.

Согласно данным, на секретной встрече в Мадриде Жозе Моуринью обсудил трансферные планы с руководством клуба и известным агентом Жорже Мендешем. Сообщается, что тренеру предоставили широкие полномочия в формировании состава, что является нетипичной ситуацией для «Реал Мадрида». Моуринью уже успел привлечь в команду таких кандидатов, как Марк Кукурелья, Ибраима Конате и Бернарду Силва.

Говорят, что и сам Энцо Фернандес не против переезда в столицу Испании. Аргентинский футболист, возможно, не может полностью раскрыть свой потенциал в составе «Челси», однако его яркая игра на чемпионате мира и умение видеть поле вызвали большой интерес у Моуринью. Если трансфер состоится, он станет одной из самых дорогих покупок в истории мадридского клуба.

Трансфер Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» значительно усилил центр «Мадрида». Теперь португальский тренер намерен добавить в эту систему и Энцо Фернандеса, чтобы вернуть гегемонию в европейском футболе. Требование «Челси» в 120 миллионов фунтов станет серьезным испытанием для «Реал Мадрида», однако финансовые возможности «королевского клуба» позволяют совершать подобные сделки.

Реал МадридЧелсиЭнцо ФернандесЖозе МоуриньюТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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