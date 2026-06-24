На ЧМ-2026 начинаются решающие матчи третьего тура
В групповом этапе чемпионата мира 2026 завершились матчи второго тура. Теперь команды ожидают решающие игры третьего тура, которые могут определить их судьбу в борьбе за выход в плей-офф.
Сегодня, 24 июня вечером и в ночь на 25 июня, одновременно в трех группах состоится всего шесть встреч.
Сначала, в 00:00 по ташкентскому времени, начнутся матчи заключительного тура группы «Б». Сборная Канады сразится со Швейцарией, а Босния и Герцеговина выйдут на поле против Катара.
Обе встречи в этой группе пройдут одновременно. Команды постараются набрать важные очки, чтобы выйти в плей-офф и занять более высокую позицию в группе.
В 03:00 стартуют решающие поединки в группе «К». Марокко сыграет с Гаити, а Шотландия столкнется с одним из фаворитов турнира — Бразилией.
Особенно большой интерес у футбольных болельщиков вызывает матч между Шотландией и Бразилией. Бразилия стремится укрепить свои позиции в группе, в то время как шотландцы попытаются создать сенсацию в игре с сильным соперником.
Ночная программа завершится в 06:00 матчами группы «А». Чехия выйдет на поле против сборной Мексики, а Южно-Африканская Республика сдружится с Южной Кореей.
Матчи третьего тура:
00:00 — группа «Б»: Канада — Швейцария
00:00 — группа «Б»: Босния и Герцеговина — Катар
03:00 — группа «К»: Марокко — Гаити
03:00 — группа «К»: Шотландия — Бразилия
06:00 — группа «А»: Чехия — Мексика
06:00 — группа «А»: ЮАР — Южная Корея
В последнем туре даже ничья или один гол могут полностью изменить ситуацию в группе. Поэтому болельщиков ждет острая борьба, высокое напряжение и захватывающие матчи до последних минут.
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