На ЧМ-2026 начинаются решающие матчи третьего тура

В групповом этапе чемпионата мира 2026 завершились матчи второго тура. Теперь команды ожидают решающие игры третьего тура, которые могут определить их судьбу в борьбе за выход в плей-офф.

Сегодня, 24 июня вечером и в ночь на 25 июня, одновременно в трех группах состоится всего шесть встреч.

Сначала, в 00:00 по ташкентскому времени, начнутся матчи заключительного тура группы «Б». Сборная Канады сразится со Швейцарией, а Босния и Герцеговина выйдут на поле против Катара.

Обе встречи в этой группе пройдут одновременно. Команды постараются набрать важные очки, чтобы выйти в плей-офф и занять более высокую позицию в группе.

В 03:00 стартуют решающие поединки в группе «К». Марокко сыграет с Гаити, а Шотландия столкнется с одним из фаворитов турнира — Бразилией.

Особенно большой интерес у футбольных болельщиков вызывает матч между Шотландией и Бразилией. Бразилия стремится укрепить свои позиции в группе, в то время как шотландцы попытаются создать сенсацию в игре с сильным соперником.

Ночная программа завершится в 06:00 матчами группы «А». Чехия выйдет на поле против сборной Мексики, а Южно-Африканская Республика сдружится с Южной Кореей.

Матчи третьего тура:

00:00 — группа «Б»: Канада — Швейцария

00:00 — группа «Б»: Босния и Герцеговина — Катар

03:00 — группа «К»: Марокко — Гаити

03:00 — группа «К»: Шотландия — Бразилия

06:00 — группа «А»: Чехия — Мексика

06:00 — группа «А»: ЮАР — Южная Корея

В последнем туре даже ничья или один гол могут полностью изменить ситуацию в группе. Поэтому болельщиков ждет острая борьба, высокое напряжение и захватывающие матчи до последних минут.