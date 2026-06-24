Жена Кукурелья заявила об угрозах убийством

·76·Спорт
Жена Кукурелья заявила об угрозах убийством

Семья защитника Марка Кукурелья, который недавно перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», столкнулась с серьезными угрозами.

Жена футболиста Клаудия Родригес сообщила в социальных сетях о резком увеличении количества оскорблений и угроз убийством в ее адрес. Об этом сообщило португальское издание А Бола.

По словам Родригес, после перехода мужа в «Реал» число негативных сообщений, приходящих ей, значительно возросло. В некоторых из них содержатся не только оскорбления, но и серьезные угрозы жизни.

Сообщается, что часть таких сообщений была передана в правоохранительные органы. Семья расценивает эти угрозы не как обычную критику, а как вопрос безопасности.

Кукурелья, воспитанник академии «Барселоны», ранее заявлял, что понимает, почему его трансфер вызвал недовольство некоторых болельщиков, так как он присоединился к «Реалу» — историческому сопернику каталонского клуба.

Однако футболист подчеркнул, что существует огромная разница между критикой его профессионального решения и оскорблениями или угрозами в адрес членов его семьи.

Кукурелья назвал переход этой черты абсолютно неприемлемым. Он отметил, что соперничество в футболе и фанатизм не должны доходить до уровня угроз личной жизни и безопасности людей.

В то же время испанский защитник отметил, что было очень сложно отказаться от предложения такого клуба, как «Реал».

В прошлом сезоне Кукурелья провел в составе «Челси» 50 матчей во всех турнирах. Он один раз поразил ворота соперника и сделал четыре голевые передачи.

Теперь футболиста ждет новый этап карьеры в Мадриде. Однако резкая реакция вокруг его трансфера успела превратиться в серьезную проблему, выходящую за рамки футбола.

Марк КукурельяЧелсиРеал МадридКлаудия РодригесБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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