Сообщения о том, что лидер сборной США и нападающий клуба «Милан» Кристиан Пулисич может продолжить карьеру за океаном, вызывают большой интерес в футбольном мире. В частности, «Нью-Йорк Сити» намерен заполучить опытного футболиста в свои ряды, однако итальянский гранд пока не планирует продавать свою звезду. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания The Athletic, ряд клубов МЛС планируют вернуть Пулисича в Северную Америку после чемпионата мира 2026 года. «Нью-Йорк Сити» с помощью этого трансфера стремится не только усилить состав, но и создать большой резонанс к открытию нового стадиона, ввод в эксплуатацию которого ожидается в 2027 году. Эта команда, входящая в Китй Груп, в свое время привлекала таких легенд, как Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло и Давид Вилья.

Сопротивление «Милана» и планы нового тренера

Хотя команды МЛС готовы предложить значительные суммы, руководство «Милана» считает футболиста важной частью проекта. «Россонери» имеют право продлить контракт с Пулисичем до 2028 года и на данный момент намерены воспользоваться этой возможностью. Смена руководства в команде, а именно назначение Рубена Аморима, бывшего наставника «Манчестер Юнайтед», вместо Масса Аллегри, также может повлиять на будущее Пулисича.

Показатели Пулисича в сезоне 2025-26 оказались несколько противоречивыми. Хотя он провел начало сезона на очень высоком уровне, после декабря эффективность снизилась. В итоге он отметился 8 голами и 4 голевыми передачами, однако «Милан» остался без путевки в Лигу чемпионов. Несмотря на это, руководство клуба хочет сохранить его в качестве лица команды.

В настоящее время футболист сосредоточил все свое внимание на сборной США под руководством Маурисио Почеттино. Американская сборная продолжает успешное выступление, победив в групповом этапе Парагвай и Австралию. Ожидается, что Кристиан Пулисич, пропустивший один матч из-за травмы, скоро вернется в строй.

Опираясь на информацию Goal.com, трансферные слухи вокруг Пулисича станут главной темой МЛС в ближайшие годы. Хотя сам футболист пока предпочитает остаться в Европе, после чемпионата мира в США ситуация может полностью измениться.