Неймар не сдержал слез после долгожданного возвращения

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар снова вышел на поле в футболке национальной команды после перерыва длиной почти в три года. В матче чемпионата мира против Шотландии (3:0), где он появился на замене, футболист не смог сдержать эмоций и расплакался по окончании игры. Эти моменты стали символичными не только для самого игрока, но и для всего бразильского футбольного сообщества. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Возвращение 34-летнего нападающего было непростым. По данным Goal.com, Неймар последний раз выступал за сборную в октябре 2023 года. После этого тяжелая травма — разрыв крестообразных связок колена и последующие осложнения — отдалили его от большого футбола на целых 981 день. Матч в Майами стал результатом его воли и изнурительного труда на пути к восстановлению.

Трудный перерыв в 981 день

Когда Неймар вышел во втором тайме вместо Матеуса Куньи, стадион встретил его овациями. Хотя он был не в своей лучшей форме, каждое его движение привлекало внимание болельщиков. После финального свистка он опустился на колени в центре поля и заплакал. Камеры запечатлели, как его утешали одноклубники и легендарный Роналдиньо.

«Я плакал и в раздевалке. Я очень счастлив и благодарю Бога за то, что снова могу помогать своей стране», — отметил Неймар в послематчевом интервью. Эти слова свидетельствуют о чувстве облегчения после затяжных травм и психологического давления.

Согласно техническому анализу матча, Неймар поначалу действовал медленно и девять раз терял мяч. Однако со временем он влился в ритм игры. Его мощный удар с трудом парировал вратарь Шотландии Ангус Ганн, а после поданного им углового Бразилия едва не забила четвертый гол. Подопечные Карло Анчелотти благодаря этой победе укрепили лидерство в группе.

Место в новом составе и конкуренция

Для Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос», возвращение в основной состав сборной будет непростым. В нынешнем составе «Селесао» доминируют такие молодые и стремительные звезды, как Винисиус Жуниор, Рафинья и Матеус Кунья. Хотя Карло Анчелотти доверяет опытному форварду, ожидается, что в плей-офф Неймар будет чаще выполнять роль «суперзапасного».

Возвращение Неймара важно для Бразилии не только тактически, но и морально. Его опыт и авторитет в раздевалке, несомненно, придадут команде дополнительную силу в решающих матчах. Для футбольных болельщиков возвращение Неймара на большую сцену станет одним из факторов, повышающих привлекательность чемпионата мира.