Ужасный антирекорд сборной Катара — автоголы в двух матчах подряд

Чемпионаты мира остаются в истории не только благодаря красивым голам и великим рекордам, но и из-за неудач, о которых футболисты предпочли бы поскорее забыть. К сожалению, национальная сборная Катара вошла в летописи ЧМ-2026 именно с таким неприятным результатом.

«Верность» собственным воротам: что произошло?

Футболисты Катара в течение турнира забили в свои ворота в двух матчах подряд, повторив один из самых тяжелых антирекордов в истории мундиалей. Цепочка неудач наблюдалась в следующих играх:

В матче против Канады: Катарцы не только потерпели крупное поражение со счетом 0:6, но и забили автогол.

В матче против Боснии и Герцеговины: Игра закончилась поражением со счетом 1:3, и в этом поединке катарские футболисты снова «помогли» сопернику, став авторами автогола.

Кто еще попадал в такую ситуацию в истории?

В богатой истории чемпионатов мира такой необычный и неудачный показатель фиксировался до этого лишь дважды. Катар стал третьей командой в этом «черном списке»:

Год мундиаля Национальная сборная Ситуация с автоголами 1966 год Болгария Дважды забила в свои ворота за турнир. 2018 год Россия На домашнем мундиале футболисты дважды отметились автоголами. 2026 год Катар Забил в свои ворота в двух матчах подряд.

Досрочное прощание с турниром

Итог турнира: На фоне таких неудач общий результат сборной Катара на ЧМ-2026 также не был впечатляющим. В групповом этапе команда набрала всего 1 очко и только. В результате они заняли последнее место в своем квартете и были вынуждены досрочно покинуть турнир.

Надеемся, что сборная Катара сделает правильные выводы из этой неудачи и на следующих крупных турнирах будет радовать болельщиков только красивыми победами!