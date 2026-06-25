Ужасный антирекорд сборной Катара — автоголы в двух матчах подряд
Чемпионаты мира остаются в истории не только благодаря красивым голам и великим рекордам, но и из-за неудач, о которых футболисты предпочли бы поскорее забыть. К сожалению, национальная сборная Катара вошла в летописи ЧМ-2026 именно с таким неприятным результатом.
«Верность» собственным воротам: что произошло?
Футболисты Катара в течение турнира забили в свои ворота в двух матчах подряд, повторив один из самых тяжелых антирекордов в истории мундиалей. Цепочка неудач наблюдалась в следующих играх:
В матче против Канады: Катарцы не только потерпели крупное поражение со счетом 0:6, но и забили автогол.
В матче против Боснии и Герцеговины: Игра закончилась поражением со счетом 1:3, и в этом поединке катарские футболисты снова «помогли» сопернику, став авторами автогола.
Кто еще попадал в такую ситуацию в истории?
В богатой истории чемпионатов мира такой необычный и неудачный показатель фиксировался до этого лишь дважды. Катар стал третьей командой в этом «черном списке»:
Год мундиаля
Национальная сборная
Ситуация с автоголами
1966 год
Болгария
Дважды забила в свои ворота за турнир.
2018 год
Россия
На домашнем мундиале футболисты дважды отметились автоголами.
2026 год
Катар
Забил в свои ворота в двух матчах подряд.
Досрочное прощание с турниром
Итог турнира: На фоне таких неудач общий результат сборной Катара на ЧМ-2026 также не был впечатляющим. В групповом этапе команда набрала всего 1 очко и только. В результате они заняли последнее место в своем квартете и были вынуждены досрочно покинуть турнир.
Надеемся, что сборная Катара сделает правильные выводы из этой неудачи и на следующих крупных турнирах будет радовать болельщиков только красивыми победами!
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