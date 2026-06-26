Жозе Моуринью назвал самое обидное поражение в карьере: он хочет переиграть один матч

Один из самых известных и противоречивых тренеров мирового футбола Жозе Моуринью подвел итоги своих достижений и поражений за богатую карьеру. Португальский специалист принял участие в подкасте «Beast Mode On» и откровенно ответил на вопрос о том, какой матч из прошлого он хотел бы переиграть. По его словам, самым большим разочарованием в карьере стал проигранный с «Ромой» финал Лиги Европы. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Во время руководства итальянской «Ромой» Моуринью дважды подряд вывел команду в финалы еврокубков. В 2022 году команда победила голландский «Фейеноорд» в финале Лиги конференций, завоевав главный трофей. Эта победа имела историческое значение для Моуринью, так как он стал первым тренером в мире, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Однако год спустя «Рома» встретилась в финале Лиги Европы с испанской «Севильей». Именно этот матч стал первым крупным поражением Моуринью в европейском финале. Встреча завершилась в пользу «Севильи» в серии пенальти, но основная претензия тренера была направлена не на результат, а на судейство.

Конфликт с Энтони Тейлором

Моуринью не скрыл, что до сих пор недоволен решениями английского арбитра Энтони Тейлора, обслуживавшего этот финал. По сообщению Goal.com, тренер подчеркнул, что если бы у него была возможность переиграть тот матч, он бы сделал это только при одном условии: «Финал «Рома» — «Севилья». Только без Энтони Тейлора!». Ряд спорных моментов в той игре, особенно решения по назначению пенальти, вызвали резкую критику со стороны португальского специалиста.

В ходе беседы Моуринью назвал лучшей раздевалкой, в которой он работал, «Реал Мадрид». Сегодня ему выпадает честь вернуться в стан мадридского гранда и работать с такими звездами, как Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Подписав трехлетний контракт с «Реал Мадридом», тренер намерен снова вернуть клуб на путь побед.

Также Моуринью назвал стадион «Энфилд» в Ливерпуле самым сложным местом для выездных матчей в его карьере. По его мнению, атмосфера на этом стадионе создает колоссальное давление для любой команды соперника. Несмотря на это, основное внимание тренера сейчас сосредоточено на достижении новых триумфов с «Реал Мадридом».

Напомним, что во время своего первого пришествия в «Реал Мадрид» (2010–2013 годы) Жозе Моуринью выиграл чемпионат Испании и Кубок короля. Теперь он готов использовать свой богатый опыт, чтобы покорить новые вершины с мадридцами.