Жозе Моуринью добавил новый «титул» в свою коллекцию трофеев

·1·Спорт
Жозе Моуринью добавил новый «титул» в свою коллекцию трофеев

Один из самых скандальных тренеров мирового футбола Жозе Моуринью выступил с неожиданным заявлением. Опытный специалист сообщил, что считает количество трофеев в своей тренерской карьере не восемью, а девятью. Причиной стал его сезон без поражений с португальским клубом «Бенфика». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В беседе с Адебайо Акинфенвой в подкасте Beast Mode On Моуринью особо отметил, что в сезоне 2025-26 лиссабонский клуб не потерпел ни одного поражения. Хотя этот результат не принес команде чемпионство, тренер воспринимает это как особое историческое достижение и свою «девятую победу».

«Если вам нужен смешной и немного высокомерный ответ, то я могу сказать следующее: за свою карьеру я завоевал восемь чемпионских титулов, но никогда не ставил рекорд без поражений. Поэтому теперь я считаю этот результат своим девятым титулом. Это не официальный кубок, но ощущение потрясающее», — с иронией заметил специалист, который сейчас приступил к работе в качестве главного тренера «Реал Мадрида».

Повторение достижения «Арсенала»

Несмотря на то, что «Бенфика» под руководством Моуринью ни разу не проиграла в чемпионате Португалии, команда завершила сезон на третьем месте. Лиссабонцы, отставшие на восемь очков от ставшего чемпионом «Порту», лишились золотых медалей из-за большого количества ничьих. Тренер сравнил эту ситуацию с рекордом «непобедимых» (Invincibles) лондонского «Арсенала» в сезоне 2003-04.

«Мы не лидировали в турнирной таблице. «Порту» проиграл в нескольких матчах, но они побеждали почти во всех остальных встречах. Мы тоже постоянно побеждали, но одна ничья увеличила разрыв между нами. Мы не смогли их догнать, но чувство непобедимости все равно особенное», — добавил он.

Исторические результаты и кризис португальского футбола

В ходе беседы Жозе Моуринью также вспомнил свою победу с «Порту» в Лиге чемпионов в 2004 году. По его мнению, та победа стала беспрецедентной вершиной для португальского футбола, и с тех пор клубам страны не удается повторить этот успех.

Как сообщает Goal.com, тренер вспоминает тот период так: «С 2004 года ни один португальский клуб не выигрывал Лигу чемпионов, даже не доходил до финала или полуфинала. Это показывает, какую колоссальную работу мы проделали тогда. Это было сродни прикосновению к небу».

Для справки: Жозе Моуринью побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии и Испании. С «Челси» он трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, с «Интером» дважды становился чемпионом Серии А, а с «Реал Мадридом» завоевывал Ла Лигу. Беспораженияя серия с «Бенфикой» стала очередной интересной страницей в его богатой биографии.

Жозе МоуриньюБенфикаРеал МадридФутболЛига чемпионов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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