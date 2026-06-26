Ливерпуль предлагает 100 миллионов евро за Яна Диоманде: детали трансфера

·49·Спорт
Ливерпуль предлагает 100 миллионов евро за Яна Диоманде: детали трансфера

Один из самых талантливых молодых звезд европейского футбола, вингер «РБ Лейпциг» и сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде впервые официально отреагировал на слухи о своем будущем. В последнее время английский клуб «Ливерпуль» значительно активизировал свои усилия, чтобы заполучить 19-летнего футболиста. Диоманде, привлекший внимание многих грандов своими яркими выступлениями в Бундеслиге и на чемпионате мира, стал одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com .

После победы Кот-д'Ивуара над Кюрасао журналисты коротко расспросили молодого таланта о том, за какой командой он будет защищать свои цвета в следующем сезоне. По сообщению Goal.com, Диоманде подчеркнул, что на данный момент сосредоточен исключительно на играх за национальную сборную. «Я сейчас не думаю о своем будущем. Всю энергию трачу на чемпионат мира, а время покажет, что будет после турнира», — ответил футболист.

План «Ливерпуля» по замене Мохамеда Салаха

Руководство «Ливерпуля» видит в Яне Диоманде достойного кандидата, способного заменить живую легенду клуба Мохамеда Салаха. Согласно имеющейся информации, мерсисайдцы намерены строить новую эпоху под руководством нового главного тренера Андони Ираолы именно вокруг этого талантливого вингера. Сообщается, что руководство «Ливерпуля» готово потратить на футболиста 100 миллионов евро (86 миллионов фунтов стерлингов).

Однако «РБ Лейпциг» не намерен легко расставаться со своим ценным активом. Немецкий клуб требует за игрока не менее 130 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, Диоманде станет одним из самых дорогих приобретений в истории «Ливерпуля». Несмотря на это, ожидается, что серьезную конкуренцию английскому клубу в гонке за игрока составит «ПСЖ».

Фактор «ПСЖ» и выбор футболиста

Парижане также внимательно следят за ситуацией. Самое интересное, что сам Ян Диоманде в своих предыдущих интервью не скрывал симпатии к «ПСЖ». «Я с детства болею за «ПСЖ», мой отец также был ярым сторонником этой команды», — говорил футболист. Этот фактор может сыграть решающую роль в процессе трансфера и помешать планам «Ливерпуля».

На данный момент будущее футболиста зависит от переговоров между его агентами и клубами. Сам Диоманде заявил, что не примет окончательного решения до завершения турнира в Северной Америке. Эта борьба между английской Премьер-лигой и Лигой 1, несомненно, станет одним из самых громких событий летнего трансферного окна.

ЛиверпульЯн ДиомандеТрансферРБ ЛейпцигПСЖ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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