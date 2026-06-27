Каннаваро: «Мы приложим все силы, чтобы победить Конго»

·1·Спорт
Каннаваро: «Мы приложим все силы, чтобы победить Конго»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро принял участие в пресс-конференции перед матчем против Демократической Республики Конго, где поделился своими мыслями о предстоящей игре.

Итальянский специалист отметил, что соперник является опытным и физически мощным коллективом. Несмотря на это, он заявил, что сборная Узбекистана выйдет на поле только за победой.

«Конго — очень хорошая команда. У них есть опыт, а футболисты отлично подготовлены физически. Но мы постараемся их победить», — сказал Каннаваро.

По мнению главного тренера, встреча с Конго может отличаться от двух предыдущих матчей, так как в первых турах Узбекистан противостоял соперникам высочайшего мирового уровня.

«Завтрашняя игра будет другой. Мы уже сыграли с двумя очень сильными оппонентами. Последний матч также не был легким, мы детально его проанализировали», — добавил он.

Каннаваро также остановился на вопросе вратарей, отметив, что в первой игре Откир Юсупов действовал уверенно.

«В первом матче Юсупов показал хорошую игру. Мы просто хотели дать шанс и нашему другому голкиперу. В нашем составе есть три вратаря высокого уровня», — отметил тренер.

По его словам, тренерский штаб старается дать возможность выйти на поле как можно большему количеству футболистов в рамках чемпионата мира.

«Я стремлюсь дать шанс всем игрокам, потому что опыт, полученный на чемпионате мира, очень важен для каждого футболиста», — заключил Фабио Каннаваро.

Сборная Узбекистана выйдет на матч против ДР Конго с целью одержать первую победу в турнире и представить болельщикам достойный результат.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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