Бывшие инженеры Starlink основали стартап Эклипсе Спаке: спутники по модели Apple

Группа опытных инженеров, принимавших участие в создании и расширении проекта Starlink компании SpaceX, объявила о запуске нового стартапа под названием Эклипсе Спаке. Компания стремится поставлять государствам и крупным корпорациям линейку готовых и простых в управлении спутников, подобных iPhone. Об этом сообщает издание иксбт.ком. сообщает издание.

Эклипсе Спаке начала свою деятельность год назад в городе Редмонд, штат Вашингтон — именно там, где производятся устройства Starlink. Основатель и генеральный директор стартапа Дерек Верт ранее работал в SpaceX в качестве инженера-менеджера по полезным нагрузкам спутников. По его словам, первые аппаратные продукты компании будут доставлены клиентам уже в текущем году.

Новый подход к производству

В то время как SpaceX использует модель вертикальной интеграции, контролируя все процессы, Эклипсе Спаке выбрала совершенно иной путь, характерный для компании Apple. В этой модели стартап разрабатывает архитектуру спутников, владеет интеллектуальной собственностью и проектирует производственные процессы, но передает непосредственную сборку региональным партнерам.

Такой подход позволяет клиентам иметь собственную сеть спутников, не создавая при этом гигантскую инфраструктуру уровня SpaceX. В настоящее время в стартапе работают около 30 сотрудников, более половины из которых — специалисты, пришедшие напрямую из проекта Starlink. Среди них есть ведущие инженеры по фазированным антенным решеткам, программному обеспечению и энергосистемам.

Технические возможности и планы на будущее

Запуск первого полноценного демо-спутника компании запланирован на 2027 год. Этот аппарат будет построен на платформе весом менее 100 кг и оснащен датчиком дозы радиации, а также приборами для измерения параметров плазмы. Операционные спутники будут обладать следующими техническими характеристиками:

Фазированные антенные решетки С-диапазона;

Межспутниковые линии связи В-диапазона;

Энергосистемы мощностью до 8 кВ;

Возможность прямого подключения к смартфонам через технологию Директ-то-Девике.

Дерек Верт подчеркнул, что текущая рыночная модель концентрирует спутниковую инфраструктуру в руках лишь нескольких государств и операторов. Другие страны вынуждены пользоваться чужими сетями на аренде. Эклипсе Спаке намерена устранить эту зависимость, помогая каждому государству создать свою независимую космическую сеть.

В будущем стартап планирует расширить свои технологии до уровня широкополосного интернета и даже орбитальных центров обработки данных (дата-кентерс). С помощью одной ракеты Falcon 9 можно будет запустить в космос более 20 аппаратов компании, что обеспечит экономическую эффективность проекта.