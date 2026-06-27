Одил Хамробеков: «Против Конго мы выложимся на полную»

Полузащитник сборной Узбекистана Одил Хамробеков поделился своими мыслями перед важным матчем 3-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против Демократической Республики Конго.

В интервью пресс-службе ОФУ 30-летний футболист отметил, что выход против сильнейших игроков мира на мундиале становится для команды огромным опытом.

«Нам выпала возможность сыграть с лучшими футболистами мира. Думаю, мы получили много опыта. Мы впервые ощущаем уровень чемпионата мира, и это оставляет очень теплые впечатления», — сказал Хамробеков.

В то же время полузащитник признал, что результаты первых матчей не удовлетворили ни самих игроков, ни болельщиков. По его мнению, этот чемпионат мира послужит большой школой для участия команды в будущих международных турнирах.

«Только результаты не радуют ни нас, ни болельщиков. Но этот мундиаль становится большой школой для нашего участия в будущем чемпионате Азии и других международных турнирах. Особенно это полезно для молодых футболистов, которые поехали с нами», — добавил он.

Хамробеков отметил, что даже если шансы Узбекистана на выход в плей-офф очень малы, команда постарается использовать их до конца.

«К нашей игре многое прояснится. Мы с командой постараемся максимально использовать даже малейший шанс. Если мы сможем выйти в следующий этап, это будет огромной радостью для нашего народа. Мы хотим выйти из группы и оставить хорошие воспоминания», — сказал футболист.

По словам полузащитника национальной сборной, в матче против ДР Конго обе стороны выйдут на поле только за победой.

«Думаю, достигнет своей цели та команда, которая будет лучше подготовлена морально и физически. Мы выложимся на полную. К этому матчу нужно подойти так, будто это последняя игра в нашей карьере. Надеюсь, результат будет таким, каким мы хотим», — подчеркнул Хамробеков.

Он также сказал, что гордится тем, что благодаря чемпионату мира Узбекистан стал еще более узнаваемым во всем мире.

Напомним, матч между Узбекистаном и ДР Конго состоится 28 июня в 04:30 по ташкентскому времени. На данный момент у представителя Африки 1 очко, а сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро еще не набрала очков.