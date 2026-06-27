Шомуродов: «Наша главная цель — порадовать наш народ победой»

·1·Спорт
Шомуродов: «Наша главная цель — порадовать наш народ победой»

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов поделился своими мыслями перед важным матчем 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной ДР Конго.

Нападающий отметил, что основной целью команды является радость народа Узбекистана от первой победы.

«Наша главная цель — порадовать наш народ, который нас поддерживает. Мы забили свой первый гол на чемпионате мира, теперь наша задача — одержать первую победу», — сказал Шомуродов.

Капитан также подчеркнул, что команда не будет думать только об атаке, забывая об обороне.

«Стремясь забить гол, мы не хотим забывать о линии защиты. Важно показать дисциплинированную игру и, прежде всего, добиться победы», — добавил он.

Шомуродов заявил, что команда в полной мере чувствует поддержку болельщиков.

«Мы почувствовали поддержку не только тех, кто на стадионе, но и всех болельщиков в Узбекистане. Мы благодарим их и постараемся порадовать в следующем матче», — приводит слова футболиста пресс-служба ОФУ.

Матч между Узбекистаном и ДР Конго состоится 28 июня в 04:30 по ташкентскому времени. Представитель Африки имеет 1 очко, в то время как Узбекистан под руководством Фабио Каннаваро пока не набрал ни одного очка.

Эльдор ШомуродовУзбекистанДР КонгоФабио КаннавароУФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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